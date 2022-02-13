Монстры Вселенной: Что такое "блуждающие" чёрные дыры и почему их крайне трудно заметить Одну такую "пожирательницу" материи недавно впервые в истории нашли в нашей родной галактике Млечный Путь. Учёные говорят, она движется не как все. 12 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Как появляются чёрные дыры

Давайте начнём с чёрных дыр как таковых. По большому счёту нам о них доподлинно известно не так уж много: что их невероятно мощная гравитация не выпускает даже свет, что они бывают размером с земной город и что при этом в несколько раз тяжелее Солнца как минимум. Это так называемые чёрные дыры звёздной массы.

Насколько понимает современная астрономия, они представляют собой не что иное, как ядра "погибших", то есть отслуживших своё очень массивных звёзд. То есть некая гигантская звезда типа Эты Киля (в созвездии Киля, раз в 200 тяжелее Солнца) в конце своего жизненного пути истратила всё ядерное топливо и вспыхнула сверхновой, то есть эффектно сбросила с себя всю внешнюю оболочку, а её ядро сколлапсировало, схлопнулось, и сочетание его огромной массы и невероятной плотности привело к появлению невидимого человеческому глазу объекта с чудовищной силой притяжения.

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Существуют ещё сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик, они возникают не после взрывов, а просто в результате невероятной концентрации всего в центре галактического притяжения. Но сейчас нас интересуют именно сжавшиеся звёздные ядра. И те и другие постоянно поглощают всё, что к ним приближается, и мы не имеем ни малейшего представления, что происходит с этим "всем" внутри. Учёные строят всяческие догадки, вплоть до входа в кротовую нору или портала в другую Вселенную.

Как чёрные дыры находят в космосе

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Сами чёрные дыры мы по понятным причинам увидеть никак не можем, зато их часто выдаёт фантастическое окружающее их свечение. Это так называемый аккреционный диск. Аккреция значит "приращение". И прирастают к чёрной дыре раздробленные на субатомные частицы останки её жертв, например соседних звёзд. Именно этот нимб и запечатлён на историческом снимке — первом фото чёрной дыры.

Первый в истории снимок чёрной дыры. Фото © Event Horizon Telescope

Но, как выяснилось, светящийся ореол у чёрных дыр бывает далеко не всегда. Это зависит от того, насколько "густонаселён" и заполнен всякой всячиной её район. Бывает так, что чёрная дыра летит практически в пустоте. Может быть, какая-то межзвёздная пыль или какие-то мелкие объекты вокруг и есть, но яркой оправы этому чёрному бриллианту всё это создать не в состоянии. А в таком случае мы имеем дело с безжалостными "пожирательницами" материи, которые прямо сейчас… неизвестно где. И самое интересное, что неизвестно, в каком количестве. Потому что их просто не видно. При этом стоит понимать, что вообще даже в одном только Млечном Пути чёрных дыр должно быть превеликое множество по такой очевидной причине: они получаются из очень тяжёлых звёзд, а очень тяжёлые звёзды долго не живут, так что, пока маленькое Солнце находится в расцвете сил и спокойно продолжает свою термоядерную реакцию, невообразимое количество супергигантов начали взрываться миллиарды лет назад и неукоснительно продолжают это делать.

А если эти невидимки бродяжничают где-то в пустоте мирового пространства и им особо нечем в данный момент поживиться, то у них есть только один опознавательный знак — сама их гравитация. Она настолько искривляет саму ткань пространства-времени, что вокруг неё искажается свет. Эффект называется гравитационной линзой. Выглядит примерно так.

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Что значит "блуждающая" чёрная дыра

Благодаря гравитационному линзированию учёные недавно и нашли одну такую чёрную дыру, не украшенную аккреционным диском. Пишут, что это первый в истории науки подобный случай. Так вот, в июне 2011 года астрономы в ходе наблюдений с помощью телескопа "Хаббл" заметили, что одна звезда примерно в пяти тысячах световых лет от Земли внезапно стала ярче без видимых на то оснований. И это продолжалось 270 дней. Потом ничего такого с ней не повторялось, по крайней мере, не зафиксировано. Зато по итогам дальнейших шестилетних наблюдений выяснилось, что звезда словно отклонилась, то есть изменила видимое положение в пространстве и оказалась не там, где её можно было ожидать. По мнению исследователей, самое правдоподобное объяснение — гравитационная линза из-за проходящей мимо чёрной дыры. Они считают, что линзу создаёт масса примерно в семь Солнц. Это больше, чем белый карлик или нейтронная звезда, и это дополнительный аргумент в пользу того, что это именно чёрная дыра. Плюс от линзы не идёт свет. Учёные называют такие чёрные дыры изолированными.

Любопытно, что на самом деле это очень плотно упакованный район — рядом с галактическим балджем, то есть с утолщением в середине диска Млечного Пути, и там, наверное, нужно очень постараться, чтобы уйти на самоизоляцию.

Да, но почему же всё-таки "блуждающая"? Оказывается, потому, что она движется не совсем в общем потоке кружащихся вокруг центра галактики звёзд. Сообщается, что относительно окружающего её "населения" её скорость отличается на 45 километров в секунду. И есть даже версия, почему это так: по выражению астрономов, чёрная дыра могла получить "пинок" в момент взрыва сверхновой, который её породил.

Кстати, в 2016 году тоже сообщали, что в космосе нашлась "блуждающая" чёрная дыра, но с ней ситуация была другая: во-первых, ярчайший аккреционный диск, во-вторых, масса — в 100 тысяч Солнц (то есть это сверхмассивная чёрная дыра), в-третьих, находится в 4,5 миллиарда световых лет. И, в-четвёртых, она, по мнению учёных, забрела в данную галактику из соседней в результате их столкновения.

И всё это, безусловно, прекрасно, но если даже недалеко от центра нашего космического мегаполиса можно вот так изолированно блуждать никем не замеченным, то каково же тогда должно быть положение вещей на нашей галактической периферии?

Как вы думаете, что внутри чёрных дыр? Кротовая нора, ведущая на другой край Вселенной Портал в другую Вселенную Портал перемещения во времени

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