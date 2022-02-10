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Абоненты "МегаФона" первыми смогут звонить из-за рубежа с использованием технологии VoLTE

"МегаФон" первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге. Услуга уже доступна в Эстонии. До конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

10 февраля, 11:39
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Voice over LTE (VoLTE) обеспечивает высокое качество связи. При этом технология позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора. Абонент может общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником по телефону.

На стоимость услуг технология не влияет и не расходует интернет-трафик. Звонки через сети LTE тарифицируются как голосовые соединения по условиям международного роуминга. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно активировать доступ в настройках смартфона.

"Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге", — комментирует коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

В 2021 году технология VoLTE стала доступна абонентам "МегаФона" во всех регионах России. Сейчас уже более половины голосового трафика в сети компании приходится на VoLTE. Теперь абоненты могут пользоваться связью привычного качества и в зарубежных поездках.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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