Стартовал XIX сезон конкурса "Моя страна – моя Россия". Он посвящён культурному наследию народов страны

Конкурс стартовал 10 февраля в Доме Российского исторического общества в рамках круглого стола, посвящённого Году культурного наследия народов России. Мероприятие провёл Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его словам, чтобы культурное наследие сохранялось, оно должно передаваться из поколения в поколение, от старших – к младшим, как эстафетная палочка.

"В рамках сегодняшнего круглого стола мы решили дать старт всероссийскому конкурсу "Моя страна – моя Россия". Этот замечательный проект реализуется уже много лет и объединяет тысячи активных, ярких и неравнодушных молодых людей из разных регионов страны. На этот раз тематика конкурса соотнесена с приоритетами Года культурного наследия народов России. Уверен, что он привлечет к себе большое внимание", — сказал Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В мероприятии принял участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, который поддержал идею сделать основной тематической линией конкурса культурное наследие народов России.

"Мы ожидаем от конкурса и его участников реализации основного гражданско-патриотического смысла проекта – сопричастности к настоящему и будущему своей большой и малой Родины. Важно, что проект реализуется в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мы вместе с региональными руководителями поддерживаем и всяческим образом стараемся воплотить в жизнь наработки молодых экспертов. Знаю, что коллеги, входящие в организационный комитет Конкурса по своим направлениям, также поддерживают проекты победителей", — отметил он.

Организаторы конкурса напомнили, что в 2021 году количество участников превысило 90 тысяч человек. Среди них были как представители всех 85 регионов России, так и 24 иностранных государств: свои проекты предложили граждане Болгарии, Беларуси, Египта, Сербии, Вьетнама, Исландии, США и др. Основной темой конкурса стали наука, технологии и космос, что было приурочено к 60-летию первого космического полёта Ю.А. Гагарина.

"Каждый год конкурс предоставляет новые возможности для победителей. В прошлом сезоне ими стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем годом ранее. В 2021 году авторы лучших проектов в возрасте до 17 лет приняли участие в образовательной программе «Междисциплинарная проектная школа» в МДЦ «Артек» в Крыму и ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Также все победители и финалисты конкурса могли отправиться в путешествие по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Эти и многие другие возможности – реализация собственных инициатив, получение денежных призов и грантов от партнеров проекта, стажировки и трудоустройство в крупных российских компаниях – сохранятся и для победителей нового сезона", — рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото © ТАСС /

В этот раз конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет, а также 18-35 лет. Участники смогут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты, направленные на развитие российских территорий. Лучшие инициативы получат адресную поддержку. Содержание номинаций – а в этом году их 17 – уточняется и корректируется каждый год, полный список доступен на официальном сайте конкурса.

В 2022 году Конкурс пройдет в четыре этапа:

• Первый – с 10 февраля по 24 апреля 2022 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 24 апреля в 23:50 по московскому времени.

• Второй пройдет с 25 апреля по 10 мая. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

• Третий стартует 11 мая и продлится до 22 мая 2022 года. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных технологий.

• Четвертый этап – награждение – состоится в июне 2022 года.