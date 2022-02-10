Психолог назвала пять неочевидных ошибок родителей, способных навсегда превратить жизнь ребёнка в ад

Психолог Наталья Искра рассказала родителям, как своими действиями не испортить в дальнейшем жизнь ребёнку. Чаще всего детей сейчас воспитывают по наитию и как "бабушки учили", и обычно это срабатывает. Вот только никто не обращает внимания на то, сколько потом людей лечат душу у психологов, тратя огромные деньги на терапию. Поэтому эксперт Искра объяснила Пятому каналу, как случайно не разрушить психику ребёнку устаревшими методами воспитания.

Гиперопека

Никто не хочет видеть, как страдает его малыш, однако уберечь чадо от всех шишек просто нереально и не полезно. Зачастую родители вмешиваются в отношения детей и их сверстников, что совершенно неправильно. Ребёнок должен научиться самостоятельно выстраивать диалог с окружающими и решать конфликты. Но если проблемы доставляют дети постарше или взрослые, то в разговоре с ними уже можно выпустить свирепую мать-медведицу на полную катушку.

Фото © Shutterstock

Попустительство

Психолог не советует держать ребёнка в ежовых рукавицах, но и разрешать всё подряд не стоит. Если малыш с ранних лет не поймёт, что такое границы и зачем они существуют, в дальнейшем его ждёт множество проблем. Он должен понимать, что у каждого есть черта, за которую нельзя переходить, иначе останешься один или вообще окажешься за решёткой.

Критика

Про пользу конструктивной критики знают все, но ребёнку её объяснить сложно. Совсем замечания убирать из воспитательного процесса не стоит, однако сконцентрироваться лучше на похвале. Поощрение и позитивные комментарии стимулируют малыша и настраивают на успех лучше, чем постоянные упрёки. Помните, что бесконечные замечания отбивают всё желание заниматься учёбой, спортом или творчеством.

Фото © Shutterstock

Упёртость

Многие родители не понимают, что их дети выделяются из толпы, и стараются привести к общему знаменателю. Однако каждый человек индивидуален, а дети и вовсе бывают слишком застенчивы или активны, а потому классическая программа образования и воспитания некоторым ребятам не подходит. Большая ошибка в этом случае — игнорировать все особенности ребёнка, тем самым будто специально ставя его на отстающие позиции и прививая комплексы.

Самореализация

Психолог Искра подчёркивает, что у детей своя — не ваша — судьба и они должны сами быть создателями собственной истории. Ребёнок выберет сам, кем хочет быть, на кого лучше учиться и с кем связать жизнь. Родители не должны взваливать на плечи отпрысков свои несбывшиеся мечты, будь то карьера музыканта, спортсмена, врача и так далее. Это сломает жизнь ребёнку и поставит родителя на роль жертвы, которой дети постоянно должны.