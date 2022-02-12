Поставщики смерти: Чем западные страны вооружают Украину, настраивая на войну с Россией С 2014 года страны НАТО стали помогать Украине. Подпитывая конфликт в Донбассе, в Киев стали посылать вооружение. Сперва стрелковое, но в последнее время всё больше тяжёлое. 11 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Страны Запада получают от таких "гуманитарных" поставок двойную выгоду. Во-первых, Украина укрепляется в своих антироссийских настроениях, чувствуя за спиной поддержку НATO, куда она так стремится. Самое страшное из того, что США поставляет Украине, — это противотанковые комплексы. Одноразовые ракетные системы нескольких видов хорошо зарекомендовали себя в боях. Крупная европейская страна, находящаяся в состоянии гражданской войны и постоянно ожидающая нападения мнимого врага, уже восемь лет является выгодным рынком сбыта.

С другой стороны, Украина превратилась в склад армейского секонд-хенда, куда США и их партнёры продают устаревшие виды вооружения. Радиолокационные системы, патрульные катера, купленные у России вертолёты — всё можно спихнуть Незалежной. А не хватит у той оборонного бюджета, можно предложить кредит. По такой схеме действуют США, Великобритания, Турция, которая не только торгует своими беспилотниками, но ещё и открывает по франшизе их производство на территории Украины.

Даже страны Прибалтики и Чехия с Польшей стремятся пусть со скидкой, но втюхать украинским солдатам старые советские военные запасы. Не зря же именно Латвия с Литвой выслали Украине почти 2,5 тысячи пистолетов Макарова и 7000 автоматов Калашникова — такие подарки долго не забудешь. На фоне всей этой шумихи и украинские генералы оказываются в плюсе — они радостно рапортуют об укреплении обороноспособности страны, попутно набивая себе карманы продажей и перепродажей гуманитарной помощи.

Поддерживать военный накал и постоянное ощущение войны можно бесконечно, ведь чем больше будет предчувствия мнимой угрозы со стороны России, тем больше будут откаты и доходы как военных корпораций, так и чиновников и военных на местах. Мы составили список военной помощи от западных стран украинским властям.

Какое вооружение поставляют на Украину западные страны. Инфографика © LIFE

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