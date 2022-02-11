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Три женских имени, обладательницы которых рискуют никогда не выйти замуж

Дамы с мужской энергетикой и те, кто ведёт себя истерично, отталкивают представителей сильного пола. И да, в некоторых случаях имя — приговор. Прежде чем назвать дочь, стоит хорошенько поразмыслить.

10 февраля, 21:30

Фото на обложке © Shutterstock

У каждого имени — своя энергетика, и об этом знают многие. Но не все родители, выбирая, как назвать ребёнка, отталкиваются от этих знаний, и зря. Кто-то нарекает малыша звучным именем или популярным, кто-то, видимо, ностальгируя, даёт дочери или сыну имя своей первой любви. Беспечный подход к выбору имени для ребёнка может аукнуться в будущем. Так, например, некоторые женские имена буквально несут в себе венец безбрачия. Как не стоит называть дочерей, если не хотите, чтобы они всю жизнь провели в отчем доме, Пятому каналу поведали астрологи и эзотерики Владимир Никара и Артемий Никара.

Александра

У девушек с именем Александра — сильный, порой чересчур, характер. Их резкость и суровый тон часто приводят к конфликтам со второй половиной. Имя, созвучное с мужским, несёт в себе мужскую энергетику, именно она может загубить личную жизнь Саш.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Маргарита

Неудачи в любовной сфере в случае с Маргаритами объясняются поступками этих девушек, которые совершенно необдуманны. Обладательницы этого имени планов не строят, предпочитая жить сегодня, а не мечтами о прекрасном будущем. Нередко отношения Маргарит с мужчинами заканчиваются в первые же недели, не успевая перерасти в нечто серьёзное.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Людмила

Если Людмиле и удаётся женить на себе избранника, как правило, брак быстро распадается. Союзы с носительницами этого имени недолговечны, утверждают астрологи. Объясняется это истеричностью Людмил, которые не готовы идти на уступки и искать компромиссы. Для девушек с этим именем любой малейший конфликт — повод для разрыва.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

https://static.life.ru/publications/2022/2/10/1254904437115.2473.jpg

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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