Древнерусские вписки, секс и здоровое питание: чем поражало приезжих иностранцев Московское царство Гости из западных стран до XVI–XVII века не так уж часто появлялись на Руси. Но те, кто приезжал, оставляли очень интересные воспоминания, по которым можно судить о нравах наших предков. 11 февраля, 21:40 Фото © Wikipedia

Повальный секс и древнерусские вписки

Приезжие иностранцы всегда смотрели на традиции Руси со своей колокольни. Воспоминания греков, итальянцев, англичан очень часто грешат неточностями и домыслами. Неудивительно. Разная культура, непонятная вера. Как независимое государство Русь замаячила на европейской карте лишь с XV века, когда на российском престоле воцарился Иван III. До тех пор российские земли рассматривали лишь в привязке к Золотой Орде. Тем удивительнее были первые впечатления торговцев и послов о нравах русских людей. Разврат — вот что поражало приезжих прежде всего.

"Они так преданы плотским удовольствиям и разврату, что некоторые оскверняются гнусным пороком, именуемым у нас содомией… Захваченные в таких преступлениях не наказываются у них серьёзно", — так писал в XVII веке немецкий путешественник Адам Олеарий. В католической Германии связь мужчины с мужчиной каралась смертью. На Руси была поводом для сплетен, но не каралась. Если не афишировалась. Ещё одним шоком были общественные бани. В них мылись вместе мужчины и женщины. И нередко там же устраивали оргии. В крестьянской среде к этому относились просто и без предрассудков. Но для иностранцев это был грех и ужас-ужас.

Среди молодёжи уже четыреста лет назад бытовали вписки. Их, кстати, осуждали представители православной церкви, но искоренить не могли. Эти тусовки назывались яровухи и посвящались языческому богу плодородия Яриле. Как правило, вечеринки проходили накануне свадьбы. Парни и девушки собирались в доме, пили мёд, а потом спали вповалку все вместе в одной избе. Кстати, от иностранцев нам известны и ранние стандарты русской красоты. Можно сказать, что в Московии изобрели бодипозитив. Англичанин Сэмюэл Коллинз писал, что в Москве стандартом красоты была пышная фигура. Но некоторые приёмы тогдашнего мейкапа выглядят дико.

— Они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым наши женщины носят чёрные мушки на лице… Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза. И для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаза. Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием, — сообщал англичанам мистер Коллинз.

Алкоголь, долголетие и полезное питание

В общественном сознании западных жителей Россия — страна пьющая. Не всё так однозначно. Так, иностранцы часто писали, что перед обедом русский человек выпивал чарку водки, а после не пил ничего. Не факт, что речь шла о водке в нынешнем виде, скорее всего, имелось в виду хлебное вино — разновидность не очень крепкой браги.

Посол Великого княжества Литовского Михалон Литвин сообщал на родину в XVII веке: "Так как москвитяне воздерживаются от пьянства, то города их изобилуют прилежными в разных родах мастерами". Ещё иностранцев поражала русская кухня. Побывавшие в портах Архангельска или Великого Новгорода шведы с отвращением писали в XVI веке о русских, которые любят есть тухлую сельдь. Тогда ещё шведы не знали, что вскоре у них появится сюрстрёмминг — тухлая, ферментированная селёдка, которая станет национальным блюдом этой скандинавской страны.

Исключая такие блюда "на любителя", русская кухня была проста и неприхотлива, в духе ПП. В современной диетологии считается, что основой диеты должны быть овощи. Жители Московского царства были солидарны. Свежие и квашеные овощи, каши, а также лук и чеснок ели повсеместно. Мясо было чаще печёное. Жареные блюда почти не готовили. Немец Адам Олеарий отмечал, что на такой диете "многие доживают до глубокой старости, не испытав никогда никакой болезни".

На Руси XVII века скептически относились к официальной медицине. И если в Европе почитали врачей, то русские жители отдавали предпочтение травам и самолечению. В принципе, при том уровне врачебной науки их понять можно. Французский наёмник Жак Маржерет воевал в армиях русских царей Бориса Годунова и Лжедмитрия, поэтому увидел многие стороны русской жизни изнутри и оставил мемуары.

Вот что он писал: "Чувствуя себя нездоровыми, они обыкновенно выпивают хорошую чарку вина, всыпав в неё заряд ружейного пороха или смешав напиток с толчёным чесноком, и немедленно идут в баню, где в нестерпимом жару потеют часа два или три". Для иностранцев Россия всегда оставалась загадочной и противоречивой. И часто они привозили отсюда заблуждения и страшилки, которыми кормили западную публику. О них мы расскажем в другой раз.

Способны ли иностранцы понять Россию? Да, если поживут здесь подольше Нет, мы другая культура, здесь нужно родится Умом Россию не понять. В Россию можно только верить

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