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Психологи назвали 5 признаков энергетического вампира, если среди ваших знакомых есть такой — бегите

Энергетический вампиризм — не мистика и не выдумка охотников за паранормальным. Это модель поведения человека, который подпитывается чужими несчастьями. Такие люди могут разрушить вашу жизнь.

12 февраля, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

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1-й признак: он вызывает у вас чувство вины

Этот человек всегда расскажет, как вы неправы. Он вспомнит ваши невыполненные обещания и заставит извиняться. Расскажет, как вы его подвели. Или же просто посмотрит осуждающе, чтобы вы ощутили себя не в своей тарелке. Отправляясь на встречу с ним, вы будете чувствовать тревогу, а возвращаться — с ощущением своей никчёмности. Знакомые переживания?

Фото © Shutterstock

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2-й признак: он любит жалеть себя

Это человек тысячи проблем. Причём своими горестями он упивается. Он может часами рассказывать о том, как сорвались его планы, какие плохие его окружают люди и какой начальник — козёл. Каждая беседа с ним превращается в скорбную песню. Он будто создаёт вокруг себя мрачное депрессивное облако, которое высасывает из вас жизнь. Не человек, а дементор.

Фото © Shutterstock

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3-й признак: используют твою искренность против тебя

Эти люди могут вползать к вам в доверие, выслушивать ваши тайны или жалобы. Но не потому, что сочувствуют вам. Каждая ваша история — это надёжное оружие в их руках. С каждым вашим секретом они становятся сильнее, потому что теперь могут использовать их против вас. В том случае, когда вампирам нужно будет подпитаться, они будут бить по вашим слабостям и пить энергию.

Фото © Shutterstock

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4-й признак: они всегда правы

Энергетические вампиры не любят оказываться в неловком положении. Они общаются с окружением с позиции мастера. Как будто всезнающие гуру учат жизни глупых щенят. Они будут говорить общими и абстрактными фразами. И если одобрят ваши действия, то свысока. Они кажутся безэмоциональными. Но стоит им случайно ошибиться, как они тут же злятся и показывают свою ярость.

Фото © Shutterstock

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5-й признак: с ним нельзя поговорить по душам

Этот человек лишён откровенности. И каждый раз, когда ты захочешь просто поговорить о жизни, он будет уклоняться. Искренние беседы он переведёт в шутку или спрячется за интеллектуальными цитатами. Он убедит тебя, что твои проблемы ничего не значат или ты виновен в них сам: вампиру важно, чтобы ты находился в подавленном состоянии и он мог питаться твоей энергией.

Фото © Shutterstock

https://static.life.ru/publications/2022/2/11/1320123641604.0547.jpg

Встречались ли вам энергетические вампиры?

Секс, злость, безразличие. Симптомы скорого развода

Секс, злость, безразличие. Симптомы скорого развода

Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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