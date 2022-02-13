Психологи назвали 5 признаков энергетического вампира, если среди ваших знакомых есть такой — бегите

Эти люди могут вползать к вам в доверие, выслушивать ваши тайны или жалобы. Но не потому, что сочувствуют вам. Каждая ваша история — это надёжное оружие в их руках. С каждым вашим секретом они становятся сильнее, потому что теперь могут использовать их против вас. В том случае, когда вампирам нужно будет подпитаться, они будут бить по вашим слабостям и пить энергию.