"Дай бог, получится": Футболист Захарян заявил, что не форсирует возможный переезд в Европу
По итогам прошлого года он был признан лучшим молодым игроком России, а СМИ сообщали об интересе к нему со стороны мировых грандов.
Арсен Захарян. Фото © ФК "Динамо" Москва
Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян в беседе со "Спорт-Экспрессом" высказался о своём возможном трансфере в европейский клуб.
"Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, всё получится с этим", — заявил Захарян.
Добавим, что в прошлом году Арсен Захарян был признан лучшим молодым футболистом России, а СМИ сообщали об интересе к нему со стороны целого ряда европейских грандов.
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