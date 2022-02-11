"Дай бог, получится": Футболист Захарян заявил, что не форсирует возможный переезд в Европу

Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян в беседе со "Спорт-Экспрессом" высказался о своём возможном трансфере в европейский клуб.

"Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, всё получится с этим", — заявил Захарян.