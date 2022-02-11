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"Дай бог, получится": Футболист Захарян заявил, что не форсирует возможный переезд в Европу

По итогам прошлого года он был признан лучшим молодым игроком России, а СМИ сообщали об интересе к нему со стороны мировых грандов.

11 февраля, 11:20

Арсен Захарян. Фото © ФК "Динамо" Москва

Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян в беседе со "Спорт-Экспрессом" высказался о своём возможном трансфере в европейский клуб.

"Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, всё получится с этим", — заявил Захарян.

Захарян рассказал о своей мечте перед отъездом в Европу

Захарян рассказал о своей мечте перед отъездом в Европу

Добавим, что в прошлом году Арсен Захарян был признан лучшим молодым футболистом России, а СМИ сообщали об интересе к нему со стороны целого ряда европейских грандов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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