Сеть мужских клубов Burlesque и Virgins запустила необычную серию "божественных" NFT 15 февраля, 13:47 Фото на обложке © Shutterstock

На волне первой успешной продажи NFT российская сеть мужских клубов Burlesque и Virgins выпустила новую серию NFT. Коллекция включает образы десяти самых известных греческих богинь. Как гласит описание к коллекции, она посвящена женской красоте, мудрости и силе. Это весьма символично, учитывая специфику заведений.

Купить дропы с богинями может любой желающий. У каждой NFT-богини есть своя история, атрибут и ценность. В подарок за купленные токены их владельцы смогут получить особые танцы от артисток в любом из клубов Burlesque и Virgins.









К этой коллекции клубы выпустили неординарный бонус — "божественные мемотокены" с лицами из мира российского юмора и эстрады. Среди них есть NFT "Бога-наблюдателя", которая достанется Гарику Харламову, "Бог молодого лица" — для Дениса Дорохова, "Бог расслабона" — для Джигана и много других шуточных дропов. Сами клубы пишут, что это подарки от чистых женских сердец артисток: "По этим токенам наши знаменитости получат особые зажигательные танцы".

Это уже второй выпуск NFT от клубов Burlesque и Virgins за последние два месяца. Возможно, мы скоро увидим открытие мужских клубов в новых метавселенных.

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