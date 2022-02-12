Sportschau: Врач выдавал фигуристкам из группы Тутберидзе сомнительные таблетки
Немецкое издание связывает положительный допинг-тест Камилы Валиевой с доктором Филиппом Шветским, который ранее был замешан в скандале с российскими гребцами.
Камила Валиева и Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Немецкое издание Sportschau связывает положительный допинг-тест у российской фигуристки Камилы Валиевой с появлением в группе Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, который ранее отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил.
Как отмечается, перед Олимпиадой 2008 года доктор был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя. Рядом с Валиевой Шветского впервые заметили в октябре. Именно он тогда встречал фигуристку со льда на турнире в Финляндии. Судя по всему, врач присоединился к группе Тутберидзе на сборах перед сезоном.
"Российские источники, близкие к национальной Федерации фигурного катания, сообщили Sportschau, что на тренировочных сборах под руководством Тутберидзе спортсменам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Однако ученицам Тутберидзе не говорили, что именно находится в таблетках", — пишет Sportschau.
Немецкие журналисты сравнивают эту ситуацию с тем, что происходило в фигурном катании в ГДР, где спортсменкам якобы тоже давали витаминные препараты. Однако впоследствии удалось доказать, что это были анаболические стероиды.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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