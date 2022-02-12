Sportschau: Врач выдавал фигуристкам из группы Тутберидзе сомнительные таблетки

Немецкое издание Sportschau связывает положительный допинг-тест у российской фигуристки Камилы Валиевой с появлением в группе Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, который ранее отбывал наказание за нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается, перед Олимпиадой 2008 года доктор был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя. Рядом с Валиевой Шветского впервые заметили в октябре. Именно он тогда встречал фигуристку со льда на турнире в Финляндии. Судя по всему, врач присоединился к группе Тутберидзе на сборах перед сезоном.

"Российские источники, близкие к национальной Федерации фигурного катания, сообщили Sportschau, что на тренировочных сборах под руководством Тутберидзе спортсменам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Однако ученицам Тутберидзе не говорили, что именно находится в таблетках", — пишет Sportschau.