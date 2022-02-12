"Тинькофф Мобайл" признан самым безопасным мобильным оператором Агентство TelecomDaily провело исследование наиболее эффективных сервисов защиты абонентов от спама и мошеннических звонков. Самым безопасным мобильным оператором стал "Тинькофф Мобайл". 12 февраля, 12:11 Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Исследование проведено независимым российским информационно-аналитическим агентством в сфере IT и телекоммуникаций TelecomDaily. Анализ делали в два этапа. Сначала специалисты провели опрос и собрали данные о проблеме нежелательных звонков, их частоте, поведении злоумышленников, информированности абонентов о существующих сервисах защиты. Затем отраслевые эксперты разработали специальную шкалу. По ней оценили доступные сервисы защиты, предлагаемые мобильными операторами и сторонними платформами.

В результате исследования выделили пять основных сервисов защиты от спама и мошенничества: определитель номера, голосовой ассистент (для ответов на спам-звонки и звонки с неизвестных номеров), блокировка звонков с подменой номера, виртуальный номер с переадресацией вызовов на основной и блокировка интернет-рекламы.

Оказалось, что "Тинькофф Мобайл" предлагает наиболее полную защиту от спама и мошеннических звонков. Абонентам доступны пять из пяти основных сервисов. Сотовый оператор также лидирует в рейтинге и по сумме баллов, которые эксперты присвоили за работу каждого сервиса.

Кроме того, аналитики назвали опцию блокировки входящих звонков с подменой номера важнейшим фактором защиты абонентов. Для абонентов "Тинькофф Мобайла" эта функция доступна совершенно бесплатно.

Как отметил гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков, это важное преимущество банковских MVNO, значение которых на российском рынке сотовой связи постепенно растёт.

— За почти пять лет существования нам удалось убедить рынок в том, что мобильная связь — это не только минуты и гигабайты, это целая система сервисов, улучшающих жизнь абонентов, где безопасность занимает ключевое место. Мы ежедневно развиваем инструменты защиты от нежелательных звонков, верим в синергию мобильной связи, банкинга и искусственного интеллекта и экономим нашим клиентам время и деньги, — говорит генеральный директор "Тинькофф Мобайла" Виталий Бриедис.

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