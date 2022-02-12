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"Краснодар" в товарищеском матче обыграл шведский "Мальмё"

Команда Даниеля Фарке в первой официальной встрече года сразится с "Локомотивом".

12 февраля, 12:36

Фото © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" в товарищеском матче переиграл шведский клуб "Мальмё" со счётом 2:0.

Отметим, что встреча прошла в рамках сборов "быков" в Испании. В составе "Краснодара" мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.

Добавим, что первый официальный матч года "Краснодар" проведёт дома против московского "Локомотива" в рамках 19-го тура РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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