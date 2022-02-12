"Краснодар" в товарищеском матче обыграл шведский "Мальмё"

Футбольный клуб "Краснодар" в товарищеском матче переиграл шведский клуб "Мальмё" со счётом 2:0.

Отметим, что встреча прошла в рамках сборов "быков" в Испании. В составе "Краснодара" мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.