"Краснодар" в товарищеском матче обыграл шведский "Мальмё"
Команда Даниеля Фарке в первой официальной встрече года сразится с "Локомотивом".
Фото © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" в товарищеском матче переиграл шведский клуб "Мальмё" со счётом 2:0.
Отметим, что встреча прошла в рамках сборов "быков" в Испании. В составе "Краснодара" мячами отметились Кристиан Рамирес и Вандерсон.
Добавим, что первый официальный матч года "Краснодар" проведёт дома против московского "Локомотива" в рамках 19-го тура РПЛ.
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