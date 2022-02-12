Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Олимпиады-2022
Наша команда заранее гарантировала себе попадание в четвертьфинал Игр с первого места.
Фото на обложке © ТАСС / Шарифулин Валерий
Сборная России по хоккею уступила в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине команде Чехии (5:6).
Шайбами в составе наших отметились Ткачёв, Нестеров, Семёнов, Грицюк и Чибисов. Добавим, что судьба матча решилась в овертайме, где наша команда пропустила, играя в меньшинстве.
Отметим, что результат матча не влиял на положение дел в группе: наша команда заранее гарантировала себе выход в четвертьфинал.
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