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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Олимпиады-2022

Наша команда заранее гарантировала себе попадание в четвертьфинал Игр с первого места.

12 февраля, 15:47

Фото на обложке © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сборная России по хоккею уступила в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине команде Чехии (5:6).

Шайбами в составе наших отметились Ткачёв, Нестеров, Семёнов, Грицюк и Чибисов. Добавим, что судьба матча решилась в овертайме, где наша команда пропустила, играя в меньшинстве.

Отметим, что результат матча не влиял на положение дел в группе: наша команда заранее гарантировала себе выход в четвертьфинал.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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