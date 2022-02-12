Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Олимпиады-2022

Сборная России по хоккею уступила в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Пекине команде Чехии (5:6).

Шайбами в составе наших отметились Ткачёв, Нестеров, Семёнов, Грицюк и Чибисов. Добавим, что судьба матча решилась в овертайме, где наша команда пропустила, играя в меньшинстве.