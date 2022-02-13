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Российские биатлонистки не попали в топ-10 в гонке преследования на Олимпиаде

Победительницей, как и в спринте, стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, для которой это уже третье золото Игр.

13 февраля, 09:40

Ульяна Нигматуллина. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российские биатлонистки неудачно провели гонку преследования на Олимпийских играх в Пекине, не сумев попасть в десятку сильнейших.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Ульяна Нигматуллина, которая с тремя промахами заняла 11-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 23-й, Кристина Резцова — 26-й, Светлана Миронова закончила гонку 41-й.

Победительницей, как и в спринте, стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Серебро взяла Эльвира Эберг из Швеции, бронза — ещё у одной гонщицы из Норвегии — Тириль Экхофф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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