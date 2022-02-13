"Отдал все силы": Биатлонист Латыпов поделился эмоциями после бронзы в гонке преследования на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в беседе с журналистами признался, что отдал все силы на последнем круге гонки преследования, в которой он завоевал бронзу.

"Ощущения радости и благодарности. Шёл к этому с детства, много лет. Я очень счастлив, настроение великолепное. Отдал все силы на последнем круге, чтобы сохранить свою позицию, и очень рад, что всё получилось", — приводит слова Латыпова пресс-служба ОКР.