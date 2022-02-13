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"Отдал все силы": Биатлонист Латыпов поделился эмоциями после бронзы в гонке преследования на Олимпиаде

Напомним, россиянин до последней стрельбы боролся за золото, однако один промах переместил его на третью строчку.

13 февраля, 13:01

Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Hendrik Schmidt / picture alliance

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в беседе с журналистами признался, что отдал все силы на последнем круге гонки преследования, в которой он завоевал бронзу.

"Ощущения радости и благодарности. Шёл к этому с детства, много лет. Я очень счастлив, настроение великолепное. Отдал все силы на последнем круге, чтобы сохранить свою позицию, и очень рад, что всё получилось", — приводит слова Латыпова пресс-служба ОКР.

Ранее Лайф сообщал, что Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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