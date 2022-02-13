Коллекция недвижимости, Барвиха и спорткары: Как заработал миллионы сын замглавы МВД Зубова Вокруг МВД разгораются криминальные скандалы: в Самаре задержан сын замминистра Денис Зубов, а в Санкт-Петербурге — киллеры, выполнявшие заказы помощника бывшего замглавы МВД Александра Романова. 13 февраля, 20:44 Игорь Зубов. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Антон Новодережкин

Сына заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Дениса, задержанного в Самаре по делу о даче взятки, арестовали на два месяца. Накануне сотрудники Самарского УФСБ провели целую спецоперацию, в ходе которой его, а также представителей перевалочной нефтебазы "МО "ТНП" взяли при попытке передать взятку офицеру ФСБ за "общее покровительство" бизнесу. По версии следствия, подельники якобы принесли на встречу в торговом центре "Вива лэнд" на проспекте Кирова 18 млн рублей и ещё по 5 млн обещали платить каждый месяц.

Как отмечается в постановлении о возбуждении уголовного дела, в связи с особой сложностью расследования, большим объёмом запланированных следственных и процессуальных действий и широким общественным резонансом в Самарском СУ СК создана специальная следственная группа. Подозреваемым вменяется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Поскольку статья относится к разряду особо тяжких, фигурантам грозит до 15 лет заключения.

МО "НТП" — одна из крупнейших перевалочных баз в Самарской области, расположенная в Богатовском районе. Силовики не исключают, что часть доходов могли приносить нелегальная переработка и продажа ворованной нефти. Речь может идти о сотнях миллионов рублей.

Торговый центр "Вива лэнд" на проспекте Кирова в Самаре, где задержали Дениса Зубова. Фото © Яндекс.Карты

В ходе операции выяснилось, что представителями нефтебазы оказались бывшие владельцы мини-футбольного клуба "Динамо Самара" Игорь Карпов и Василий Ермаков.

Карпов — бывший профессиональный футболист, а в настоящее время бизнесмен, специализирующийся на торговле нефтепродуктами. Территориально его бизнес-империя сконцентрирована в Самарской области.

Игорь Карпов. Фото © Instagram / mfc_dinamo_samara

В 2016 году он уже был осуждён за незаконную добычу и продажу сырой нефти. Тогда, будучи владельцем нефтеторговой компании "Весь бизнес", в феврале-марте 2015 года Карпов без лицензии незаконно добыл и вывез с Коммунарского участка в Кинельском районе области 750 тонн сырой нефти. Её футболист вывозил в бойлерах под видом питьевой воды.

Судя по всему, Денис Зубов и Игорь Карпов очень дружны. Как выяснил Лайф, оба часто вместе путешествовали по России и неоднократно выезжали за рубеж.

Второй арестованный — Василий Ермаков — бывший директор предприятия "МО "НТП". Ранее он уже фигурировал в громком уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. В 2019 году в Самаре осудили бывшего замначальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергея Гудованого и экс-начальника отдела "М" управления Павла Чермашенцева. Тогда офицеры получили от МО "ТНП" 118 млн рублей за покровительство. В результате первый получил 20 лет колонии, второй — четыре года. Обоих лишили воинских званий и наград.

Фазенды, квартиры, машины, офшоры

Денис Зубов ведёт очень закрытый образ жизни — не даёт интервью, его фотографий нет в СМИ, а до 2016 года о нём было известно только то, что он конфликтовал с предпринимателем, владельцем группы компаний "Сивма" Василием Лабзиным.

Как писали СМИ, в 2003 году Денис Зубов за 260 тыс. долларов якобы приобрел у Лабзина таунхаус с участком в Сколкове. Однако, по словам бизнесмена, он предоставил таунхаус семье Зубовых временно. В 2009 году ему стало ясно, что Зубовы не собираются ни выселяться из жилья, ни оплачивать его. После попыток выяснить этот вопрос в суде в 2010 году сотрудники ЧОП, нанятые Лабзиным, выгнали из таунхауса семью Зубова-младшего, супругу Зубова-старшего и его пожилую тёщу.

А в 2016 году о сыне замминистра вспомнили после утечки информации об офшорах архива документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, помогающей клиентам в создании офшорных организаций.

Согласно спискам Mossack Fonseca, в 2000 году в возрасте 22 лет Зубов-младший оказался владельцем офшорной компании The Monumental Property Company. И, как выяснил Лайф, в это же время молодой бизнесмен чуть ли не оптом скупал недвижимость как в Москве, так и на престижном западном направлении Московской области.

Здесь прописан Денис Зубов

Лайф нашёл Зубова среди собственников земельного участка площадью 1,8 га с жилым домом в посёлке Вербилки Талдомского района Подмосковья. Ещё полтора гектара под дачное строительство сын замминистра МВД приобрёл в дачном посёлке Успенское, что в Одинцовском районе. Кроме этого, в собственности Зубова-младшего оказались шесть соток в деревне Бузланово Красногорского района области, а также три гектара "золотой" земли в барвихинском посёлке Ландшафт, в котором, по слухам, расположена одна из резиденций бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Тогда же Зубов оформил в свою собственность квартиру площадью 102,1 кв м по адресу Волоколамское шоссе, д. 60, корп. 2, 37,7 квадратных метра в 17-этажном панельном доме по адресу ул. Новочерёмушкинская, д. 22/23, 93,4 квадрата по адресу ул. Удальцова, д.32, корп. 1 и, наконец, 202,6 квадратных метра по адресу ул. Минская, д.1, корп. А. Все последние годы семья Зубова-младшего регистрировалась по этому адресу.

Как автовладелец сын замминистра скромностью тоже не отличался. Практически на всех его машинах висели красивые номера привилегированных серий: А***АА, А00*МР, В***МР, О***ОО, С***СС. Как правило, это были "мерседесы" S-класса, престижные BMW, а также Volkswagen Tuareg и Hammer. Одним из первых в стране Зубов приобрёл редкий спорткар-кабриолет Audi R8 quattro стоимостью более 11 млн рублей. В 2013 году на форумах в Интернете пользователи даже делились фотографией машины Зубова и пытались выяснить, кто же её владелец.

Автомобиль Дениса Зубова. Его обсуждали всем Интернетом. Фото © migalki.net

Замечательный отец

Расцвет предпринимательских способностей Зубова-младшего случайным образом совпал с удачным назначением отца. Дважды замминистра МВД Игорь Зубов впервые занял должность в 1999 году — после назначения главой министерства Владимира Рушайло. А когда последний в 2001 году покинул пост, глава семейства ушёл в АФК "Система", где работал в должности вице-президента корпорации.

В 2003 году Зубов-старший баллотировался на пост губернатора Тверской области, но потерпел неудачу и несколько лет (до момента избрания депутатом Тверского законодательного собрания) работал в качестве председателя правления некоммерческой организации "Межрегиональный фонд президентских программ".

В 2004 году в подчинение Зубову-старшему зампредом фонда пришёл Олег Коршунов, который в 2014 году стал заместителем руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а в 2017 году — фигурантом уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при строительстве нового СИЗО в Севастополе.

Олег Коршунов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

С 2002 года Коршунов владел ООО "Корпорация "Нефтегазопереработка", а уже к 2007 году в корпорации появились новые владельцы — Денис Зубов и, вероятно, его мать — Нонна Джумаки.

16 июня 2012 года Зубов-старший был назначен статс-секретарём – заместителем министра внутренних дел РФ.

Нефть и сахар

К этому времени Зубов-младший уже имел солидный управленческий опыт. Похоже, он начал заниматься бизнесом ещё с начала нулевых, и, вероятно, его первым бизнес-партнёром был родной дядя — брат отца Павел Зубов. Дядя — бывший офицер Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Добрых два десятка лет он занимался частным охранным бизнесом, владел целым рядом компаний сферы безопасности, регулярно получавших большие господряды. В марте 2020 года Зубов стал заместителем руководителя администрации губернатора Новгородской области и был включён в состав регионального правительства. До этого вместе с племянником они владели компанией по продаже спортивного снаряжения "Штурм-Альп", одной из длинного списка компаний Павла Зубова с общим названием "Штурм".

Тем не менее основной специализацией талантливого парня стали нефтеторговля и аграрный бизнес, в который он попал благодаря сахарному королю Игорю Худокормову. У него Зубов-младший занимал руководящие должности в корпорации "Продимекс". А в 2004 году Худокормов купил у Дениса Зубова часть той самой офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье", якобы за 50 тыс. долларов.

Одновременно с этим Зубов работал в Московском фондовом центре, где, вероятно, получил опыт работы в том числе с акциями нефтяных компаний. После этого числился сотрудником ряда предприятий нефтегазового сектора, в частности, в Татарстане возглавлял завод по производству каучука "НК "Руснефтехим".

Правда, в последние годы, судя по данным ЕГРЮЛ, дела у Зубова-младшего шли не очень. Из десятка фирм, в разные годы принадлежащих сыну замминистра, к последнему времени оставались только две: продовольственная компания "Кантри чикен" и нефтеторговая "Металит". Сейчас в отношении обоих организаций введена процедура банкротства.

Интересный штрих: партнёром Зубова в фирме "Металит" был бизнесмен Дмитрий Умнов, якобы покончивший жизнь самоубийством в 2018 году. Известно, что перед смертью он был признан судом банкротом, и его имущество активно распродавалось.

Умнов проходил свидетелем по делу обвиняемого по нескольким коррупционным статьям бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова — бывшего зама Зубова-старшего и партнёра Зубова-младшего по "Нефтегазопереработке". На процессе он дал показания против бывшего чиновника.

Киллеры помощника замминистра

Это не первый скандал вокруг Центрального аппарата МВД за выходные. В Санкт-Петербурге арестованы два профессиональных киллера из ОПГ печально известного в городе криминального авторитета Константина Яковлева (Костя Могила) — Андрей Чванов и Алексей Смирнов. Их подозревают в причастности к четырём убийствам в 90-х годах. Например, в расстреле в 1997 году одного из лидеров "тамбовских" Максима Смирнягина. По версии следствия, они могли исполнять заказы, которые им якобы отдавали правая рука Кости Могилы Владимир Кулибаба, а также Дмитрий Скворцов. До 2020 года последний занимал должность помощника руководителя Следственного комитета МВД — замминистра МВД России Александра Романова.

Скворцов родился в Санкт-Петербурге, учился в Университете МВД, затем остался там преподавать. Затем он дослужился до начальника тыла Управления МВД на транспорте по северо-западу. В 2016 году он перебрался в Москву и занял пост помощника начальника Следственного департамента МВД РФ Александра Романова. В 2020 году президент РФ Владимир Путин снял Романова с должности, после чего Скворцов формально ушёл на пенсию. Когда следователи подняли старые дела об убийствах и вышли на Скворцова, он подался в бега. Сейчас он находится в розыске.

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