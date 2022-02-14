Камила Валиева вышла на первую после решения CAS тренировку

Российская фигуристка Камила Валиева готовится к тренировке на льду Олимпиады в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине сразу же после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил её до участия в соревновании одиночниц.

По данным присутствующих на месте событий журналистов, возле тренировочного катка собралось огромное количество журналистов, наблюдающих за занятием спортсменки. Также на лёд вышли Анна Щербакова и Александра Трусова, которые также будут принимать участие в олимпийском турнире одиночниц.