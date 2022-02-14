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Камила Валиева вышла на первую после решения CAS тренировку

Уже завтра она примет участие в короткой программе турнира одиночниц.

14 февраля, 06:50

Российская фигуристка Камила Валиева готовится к тренировке на льду Олимпиады в Пекине. Видео © Telegram / Олимпийский комитет России

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине сразу же после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил её до участия в соревновании одиночниц.

По данным присутствующих на месте событий журналистов, возле тренировочного катка собралось огромное количество журналистов, наблюдающих за занятием спортсменки. Также на лёд вышли Анна Щербакова и Александра Трусова, которые также будут принимать участие в олимпийском турнире одиночниц.

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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