Ненастоящий Валентин: День всех влюблённых очень странный праздник, и вот почему его нельзя отмечать
14 февраля, возможно, самый искусственный и неискренний праздник в году. И вот тому доказательства.
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День всех влюблённых придумали для продажи открыток
В середине 19-го века молодая американка Эстер Хауленд узнала, что в Англии в моде яркие открытки — их молодые люди дарят друг другу. Она решила массово выпускать открытки в США. Внутри были стихи о любви. Позже их стали делать в форме сердечек. Открыток выпускали много, но брали их сперва неохотно. Нужен был повод — тогда Эстер взяла и придумала День всех влюблённых. Особую дату, когда нужно было дарить открытки с признаниями в любви. Открытки назвали валентинками. На Дне всех влюблённых Эстер Хауленд заработала 100 тысяч долларов — бешеные деньги для 19-го века. С тех пор ежегодно в мире продаётся около 200 миллионов валентинок.
Эстер Хоуленд. Фото © mtholyoke.edu
День святого Валентина помогает корпорациям, а не влюблённым
У маркетологов есть понятие "мёртвый сезон". В этот период нет праздников, а товары и услуги никто не покупает. Таким мёртвым сезоном в США были зимние месяцы. Пик продаж приходился на Рождество — а дальше, вплоть до весны, магазины терпели убытки. Поэтому нужна была дата, которая бы заставила людей покупать. А какой самый сильный мотиватор? Конечно, любовь. Подарки, открытки, цветы среди зимы, сладости и милые безделушки — всё разлетается 14 февраля. Американцы тратят ежегодно 18 миллиардов долларов на подарки в День всех влюблённых. Россияне в День святого Валентина тратят свыше 200 миллионов рублей. В среднем на подарок к 14 февраля уходит до трёх тысяч рублей.
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Никакого святого Валентина не было
Официальная легенда праздника драматична. В третьем веке в Римской империи жил Валентин. Он был христианским священником и тайно венчал молодых возлюбленных. По другой версии, он женил римских солдат, которым был запрещён брак. Вариантов истории святого Валентина несколько десятков. Итог один — святого Валентина казнили злые римляне. Однако в 1969 году католическая церковь проанализировала все источники и исключила святого Валентина из списка святых. Просто не было найдено ни одного доказательства его чудес, подвигов во имя любви и прочих свершений. Скорее всего, в основе истории были любовные романы 13-го века — то, что мы сейчас называем бульварным чтивом.
День всех влюблённых вредит настоящей любви
День святого Валентина вредит искренним чувствам. Он лишает романтические чувства спонтанности. 14 февраля словно становится датой, которую ты обязан любить. Более того, с экранов смартфонов тебе объясняют, как именно нужно проявлять чувства — какие открытки дарить, какие подарки покупать, в какие кафе вести. В итоге праздник любви скатывается в унылую обязаловку. Более того, отказ от празднования может вызывать у людей чувство вины. Психологи советуют вернуть в отношения чувства внезапности и лёгкости — поэтому не стоит отмечать праздник любви тогда, когда тебя обязывают это делать. Лучше устроить сюрприз и жить так, будто у вас каждый день — День всех влюблённых.