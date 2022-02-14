Ненастоящий Валентин: День всех влюблённых очень странный праздник, и вот почему его нельзя отмечать 14 февраля, возможно, самый искусственный и неискренний праздник в году. И вот тому доказательства. 14 февраля, 12:19 Фото © Shutterstock

День всех влюблённых придумали для продажи открыток

В середине 19-го века молодая американка Эстер Хауленд узнала, что в Англии в моде яркие открытки — их молодые люди дарят друг другу. Она решила массово выпускать открытки в США. Внутри были стихи о любви. Позже их стали делать в форме сердечек. Открыток выпускали много, но брали их сперва неохотно. Нужен был повод — тогда Эстер взяла и придумала День всех влюблённых. Особую дату, когда нужно было дарить открытки с признаниями в любви. Открытки назвали валентинками. На Дне всех влюблённых Эстер Хауленд заработала 100 тысяч долларов — бешеные деньги для 19-го века. С тех пор ежегодно в мире продаётся около 200 миллионов валентинок.

Эстер Хоуленд. Фото © mtholyoke.edu

День святого Валентина помогает корпорациям, а не влюблённым

У маркетологов есть понятие "мёртвый сезон". В этот период нет праздников, а товары и услуги никто не покупает. Таким мёртвым сезоном в США были зимние месяцы. Пик продаж приходился на Рождество — а дальше, вплоть до весны, магазины терпели убытки. Поэтому нужна была дата, которая бы заставила людей покупать. А какой самый сильный мотиватор? Конечно, любовь. Подарки, открытки, цветы среди зимы, сладости и милые безделушки — всё разлетается 14 февраля. Американцы тратят ежегодно 18 миллиардов долларов на подарки в День всех влюблённых. Россияне в День святого Валентина тратят свыше 200 миллионов рублей. В среднем на подарок к 14 февраля уходит до трёх тысяч рублей.

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Никакого святого Валентина не было

Официальная легенда праздника драматична. В третьем веке в Римской империи жил Валентин. Он был христианским священником и тайно венчал молодых возлюбленных. По другой версии, он женил римских солдат, которым был запрещён брак. Вариантов истории святого Валентина несколько десятков. Итог один — святого Валентина казнили злые римляне. Однако в 1969 году католическая церковь проанализировала все источники и исключила святого Валентина из списка святых. Просто не было найдено ни одного доказательства его чудес, подвигов во имя любви и прочих свершений. Скорее всего, в основе истории были любовные романы 13-го века — то, что мы сейчас называем бульварным чтивом.

Святой Валентин — имя нескольких раннехристианских святых мучеников. Об их жизни практически ничего не известно, невозможно даже достоверно установить, были ли они действительно разными лицами, или речь идёт о разных житиях одного и того же святого. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

День всех влюблённых вредит настоящей любви

День святого Валентина вредит искренним чувствам. Он лишает романтические чувства спонтанности. 14 февраля словно становится датой, которую ты обязан любить. Более того, с экранов смартфонов тебе объясняют, как именно нужно проявлять чувства — какие открытки дарить, какие подарки покупать, в какие кафе вести. В итоге праздник любви скатывается в унылую обязаловку. Более того, отказ от празднования может вызывать у людей чувство вины. Психологи советуют вернуть в отношения чувства внезапности и лёгкости — поэтому не стоит отмечать праздник любви тогда, когда тебя обязывают это делать. Лучше устроить сюрприз и жить так, будто у вас каждый день — День всех влюблённых.

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