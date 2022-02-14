Российские авиакомпании заправят в Китае за юани

Этот проект реализован в соответствии с решением межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Он призван увеличить интенсивность воздушных перевозок между двумя странами. До конца 2022 года "Газпром нефть" собирается перевести на рубли платежи за заправку своим топливом самолётов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.

Обслуживание российских авиаперевозчиков в 36 крупнейших аэропортах КНР проводит оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть-Аэро". Компания в партнёрстве с национальным топливным поставщиком в Китае производит заправку регулярных и чартерных рейсов 20 авиакомпаний России. Среди них — "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр". По итогам 2021 года совокупный объём реализации авиатоплива "Газпромнефть-Аэро" с учётом заправок китайских перевозчиков в российских аэропортах превысил 115 тыс. тонн. Стратегия развития авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" предусматривает дальнейшее увеличение продаж топлива на российско-китайских маршрутах до более 200 тыс. тонн к 2025 году при восстановлении пассажиропотока между странами.