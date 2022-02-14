Твёрдое электричество даёт жару Фасадные конструкции, трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолётные площадки, кабели. 14 февраля, 12:24 Алюминиевый слиток в цеху Тайшетского алюминиевого завода имени П.А. Столыпина компании "Русал". Фото © ТАСС/Сергей Карпухин

И это лишь некоторые новые виды сложной продукции из алюминия, которую российские производители поставили на российский рынок и рынок стран СНГ в прошлом году. Многие её виды ранее в стране не производились, и эти товары приходилось импортировать.

Только что отечественный производитель алюминия "Русал" отчитался о прошлогоднем достижении: на внутренний рынок России и стран СНГ он отгрузил рекордные 1,2 млн тонн алюминия. Это почти на 20% больше по сравнению с предыдущим годом и интересно не только тем, что растёт доля продукции, направляемой на внутренний рынок, — общий объём производства алюминиевого гиганта, составивший 3,7 млн т, почти не изменился по сравнению с прошлым годом.

Аналитики выделяют в этой отчётности рост объёмов выпуска так называемой продукции с добавленной стоимостью (ПДС). Теперь доля ПДС в составе продукции компании уже приближается к 60%. В основном это различные высокотехнологичные сплавы, которые используются в производстве вышеназванной сложной продукции. Заслуга "Русала" в том, что он смог "раскачать рынок": сформировать потребности, убедить партнёров в необходимости выпуска новых видов изделий, обеспечить связность производств и технологическую логику производственных цепочек.

От вакцин до кораблей

Алюминиевые слитки в цеху Тайшетского алюминиевого завода имени П.А. Столыпина компании "Русал". Фото © ТАСС/Сергей Карпухин

Вот скажите, пожалуйста, вас никогда не раздражало, что жителю богатой самыми разнообразными ресурсами страны приходится покупать зарубежную мебель, машину, "сделанную не у нас", китайскую бытовую технику и т.д.? Наш крупный бизнес это тоже беспокоит, в том числе по вполне прозаической причине — из-за потери большой части потенциальной прибыли.

Специалисты считают, что степень использования алюминия в экономике страны есть лучший маркер её уровня развития. Он применяется в авиации, машиностроении, электротехнической промышленности и приборостроении, промышленном и гражданском строительстве, химической промышленности, производстве предметов народного потребления.

В современном автомобилестроении из алюминия (иногда его из-за высокой энергоёмкости производства называют твёрдым электричеством) делают практически всё, включая отопительные системы, навесные детали, бамперы, радиаторы охлаждения и т.д. В судостроении его применяют при изготовлении корпусов, палубных надстроек и различного рода судового оборудования, что позволяет снизить массу корабля на 50–60%. Этот металл используется как горючий компонент при производстве ракетного топлива, в индустрии бурильных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб, вагоностроении, электротехнике…

Алюминий нетоксичен, безопасен для продуктов питания. Отсюда его популярность в пищевой промышленности. Алюминиевая посуда, фольга, оборудование для сахарной, кондитерской, маслобойной и других отраслей — всё это хорошо известно. Из него даже делают тубы для космического питания.

Алюминий прекрасно вписался в модную тему вакцин. В 1926 году было открыто, что осаждённый квасцами дифтерийный токсоид (обезвреженный бактериальный токсин) гораздо лучше стимулирует выработку антител, чем в чистом виде. С тех пор для усиления действия вакцин чаще всего используют алюминиевые соли, поскольку они считаются безвредными для человека. А гидроокись и фосфат алюминия, хорошо нейтрализующие кислоту, подходят для лечения язвенных болезней, диспепсии, раздражения желудка.

Перспективы на сто триллионов

Олег Дерипаска во время церемонии запуска Тайшетского алюминиевого завода имени П.А. Столыпина компании "Русал". Фото © ТАСС/Сергей Карпухин

В "Русале" сегодня реализуется целая программа по развитию выпуска технологичной продукции и на собственных предприятиях, и на партнёрских. Так, в ноябре 2016 года благодаря основателю компании "Русал" Олегу Дерипаска на базе Богословского алюминиевого завода было запущено предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции. Общий объём инвестиций — 765 млн рублей. Сейчас Богословский кабельный завод выпускает самонесущие алюминиевые изолированные провода, гибкий и нефтепогружной кабели. Использование в производстве уникальных алюминиевых сплавов, в том числе с содержанием редкоземельных металлов, позволяет сохранить и улучшить физические свойства продукции, а также снизить её стоимость на 30–40% относительно медьсодержащих аналогов.

Другой пример. В 2014 году "Русал" и "ЭЛСО группа" подписали договор о создании совместного предприятия по производству радиаторов отопления "Русский радиатор" на промышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода. Запуск предприятия состоялся в 2016 году. Объём инвестиций в проект превышает 800 млн рублей. Сейчас оно производит литые секционные радиаторы отопления для жилых и административных зданий. Под брендом "Русский радиатор" выпускаются алюминиевые и биметаллические радиаторы для массового потребителя.

Список таких проектов можно продолжить. Возможностей применения алюминия бессчётное множество.

Виктор Манн, технический директор "Русала", недавно рассказывал о начале производства компанией алюминиевого порошка с пониженным содержанием скандия для 3D-печати. Это технология будущего, этим методом планируется строить поселения на Луне и Марсе. Но Манн говорит: "На текущий момент рынок алюминиевых порошков, по различным оценкам, находится на уровне нескольких сотен тонн, но ещё десять лет назад рынок составлял несколько килограмм, поэтому с учётом таких темпов роста мы ожидаем, что сотни тонн в среднесрочной перспективе превратятся в тысячи".

В своё время Олег Дерипаска говорил, что развитие перерабатывающих производств позволит России вернуть достаточное количество добавленной стоимости и увеличит ВВП минимум на 100 трлн руб.

Но добиться этого усилиями только одной, даже такой крупной, как "Русал", компании невозможно. Реиндустриализация — общая задача всей экономики, всего государства.

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