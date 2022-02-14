Российская фристайлистка Пантюхова не вышла в главный финал на Олимпиаде в Пекине
Победу одержала китаянка Сюй Мэнтао, серебро забрала представительница Белоруссии Анна Гуськова.
Есения Пантюхова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российская фристайлистка Есения Пантюхова не сумела пробиться в большой финал соревнований в дисциплине "акробатика" на Олимпиаде в Пекине.
За свой лучший прыжок в первом финале она получила 78,75 балла и заняла в итоге девятое место.
Чемпионкой игр стала китаянка Сюй Мэнтао, серебро забрала представительница Белоруссии Анна Гуськова, бронзу завоевала спортсменка из США Меган Ник.
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