Серебро Синициной и Кацалапова и вторая победа Камилы Валиевой: Итоги десятого дня Олимпиады в Пекине

Очередной — уже десятый — день Олимпийских игр открыл завершающую неделю соревнований, став далеко не самым насыщенным на события и богатым на розыгрыш медалей. Всего лишь четыре комплекта, но и за них шла ожесточённая борьба. Лайф вспоминает главные события десятого дня Игр.

Фигурное катание. Серебро на льду и победа за его пределами

Единственную нашу медаль дня завоевал танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Конечно, в фигурном катании мы всегда ждём от россиян победы, но признаемся честно: французы Пападакис / Сизерон были недосягаемы. Они били один за другим мировые рекорды, взяв заслуженное золото. Результат россиян — очень даже хороший.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Однако главная новость дня — развязка истории с Камилой Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до соревнований одиночниц в рамках Олимпиады в Пекине. По сути, Валиева одержала вторую для себя победу в Пекине (первая была в командных соревнованиях). Правда, не обошлось без порции странностей от МОК: комитет решил, что награждать медалисток женских стартов не будут, если на подиум попадёт Валиева.

Неплохой дебют 16-летней фристайлистки

Очень хорошим получилось олимпийское выступление у 16-летней фристайлистки Есении Пантюховой. В дисциплине "акробатика" она сумела пройти все стадии квалификации и добраться до первого финала, где ей совсем немного не хватило до прохода в главный финал. В итоге она девятая, но для дебюта и столь юного возраста прекрасный результат.

Есения Пантюхова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

"Впечатления от первых Олимпийских игр положительные. Всё очень здесь нравится. Склон хороший, приземление, к счастью, нерезкое. Примерно такое же, как на сборах. В целом выступлением довольна. Могла сделать лучше, но тому, как прыгнула, в принципе, рада. Конечно, в будущем планируем усложнять программы. Это нужно делать каждый год. Усложню, насколько смогу. Мороз ощущается, наверху очень холодно. Но надо собираться в любую погоду. Мы специально тренировались в разных условиях и были готовы", — заявила Пантюхова.

Бобслей. Первые попытки в мужских двойках

Стартовали соревнования бобслеистов на Олимпиаде в Пекине. После окончания заездов женских монобобов на дистанцию вышли мужские двойки. Здесь наша сборная может надеяться на награду, ведь после первых двух попыток экипаж Ростислава Гайтюкевича занимает третье место. Но идущие ниже соперники не дремлют.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE