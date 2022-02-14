Депутат Швыткин назвал провокацией США инцидент с американской подлодкой в водах РФ

Зашедшая в территориальные воды России подводная лодка США сделала это преднамеренно, проверяя бдительность Вооружённых сил РФ. Такое мнение Лайфу высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"В данном районе проходят учения наших Военно-морских сил, и, конечно же, это вызвано наблюдением за ходом проведения учений. Конечно, они помогут сказать, что заблудились, сбился прибор, всё что угодно могут сказать, но очевидно, что это был специальный заход, проверка бдительности наших Вооружённых сил. Испытание на прочность. Я убеждён, что это было сделано преднамеренно", — считает Швыткин.

Нарушение границы и вход в территориальные воды иностранного судна парламентарий назвал недопустимым. По его мнению, МИД РФ даст жёсткий ответ на этот инцидент, ведь это была провокация со стороны США.