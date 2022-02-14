Депутат Швыткин назвал провокацией США инцидент с американской подлодкой в водах РФ
Парламентарий уверен, что по линии МИД РФ должен быть жёсткий ответ на данный инцидент, ведь это произошло на фоне проходящих в регионе морских учений Вооружённых сил.
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Зашедшая в территориальные воды России подводная лодка США сделала это преднамеренно, проверяя бдительность Вооружённых сил РФ. Такое мнение Лайфу высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"В данном районе проходят учения наших Военно-морских сил, и, конечно же, это вызвано наблюдением за ходом проведения учений. Конечно, они помогут сказать, что заблудились, сбился прибор, всё что угодно могут сказать, но очевидно, что это был специальный заход, проверка бдительности наших Вооружённых сил. Испытание на прочность. Я убеждён, что это было сделано преднамеренно", — считает Швыткин.
Нарушение границы и вход в территориальные воды иностранного судна парламентарий назвал недопустимым. По его мнению, МИД РФ даст жёсткий ответ на этот инцидент, ведь это была провокация со стороны США.
"Своевременные, грамотные и профессиональные действия наших соответствующих сил Военно-морского флота предотвратили дальнейшее напряжение, провокации со стороны США. После применения советующих специальных средств подлодка ушла в нейтральные воды. Это говорит о том, что наши действия были достаточно профессиональные", — добавил Швыткин.
Лайф напоминает, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп 12 февраля в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства. И тогда подлодка покинула российские воды. Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе за этот инцидент. В ведомстве указали, что действия судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". При этом в Пентагоне опровергли сообщения о подлодке в российских водах, уточнив, что военные Соединённых Штатов проводят полёты и морские операции только в международных пространствах.
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