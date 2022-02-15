Челябинский метеорит по 500 рублей грамм: Кто продаёт космический камень и какие тайны тот скрывает 9 лет назад в небе над Челябинском взорвался метеорит. Или же это был не метеорит? Многие его аномалии до сих не разгаданы. 15 февраля, 12:45 Фото © Shutterstock

Космический взрыв в небе над Челябинском

Ранним утром 15 февраля 2013 года над Уралом взорвалось 25 атомных бомб. К счастью, взрыв случился на очень большой высоте, иначе Челябинск перестал бы существовать. Челябинский метеорит был первым в истории происшествием, которое сняли сотни камер видеонаблюдения. В западных СМИ ещё долго шутили про бесстрашных русских, которые видят летящий в небе огненный шар и говорят в микрофон видеорегистратора словно в порядке вещей: "О, смотри, метеорит". Тем не менее взрывная волна вынесла окна в сотнях домов Челябинска. Мы собрали всё, что известно про Челябинский метеорит, в нашей инфографике.

Челябинский метеорит — что о нём известно. Инфографика © LIFE

А это точно был метеорит?

Вот уже девять лет не утихают споры и рождаются всё новые теории. А точно в небе над Челябинском взорвался космический болид? Или же это было нечто иное? Основные версии конспирологов расходятся по двум направлениям. Первое: над Уралом взорвалось нечто рукотворное. Скорее всего, спецслужбы скрыли секретные испытания сверхзвуковой ракеты, и именно она рванула в небе над городом-миллионником.

Взрыв метеорита над Челябинском. Фото © Getty Images / Elizaveta Becker / ullstein bild

Вторая версия: челябинский метеорит — это НЛО. Неопознанные пришельцы потерпели крушение в атмосфере Земли, и их корабль сдетонировал в плотных слоях атмосферы. Иначе откуда такая сильная взрывная волна, если бы взрывался простой космический камень?

Аномалии и тайны Челябинского метеорита

В декабре 2019 года в Историческом музее Челябинска, где находится метеорит, стали происходить паранормальные вещи. Стеклянный купол, которым накрыли метеорит, поднялся в воздух на десять сантиметров. Испуганный сторож сообщил о чертовщине учёным. Те решили, что виновато магнитное поле космического камня, которое могло включить гидравлические замки, вытолкнувшие защитный купол вверх.

Купол над Челябинским метеоритом воспарил на 10 см. Фото © ParanormalNews

Но не все поверили в такое объяснение. С первых же дней космический камень стал объектом поклонения многих язычников, которые приходят в музей припасть к сокровищу со звёзд. Впрочем, учёные сокровищем Челябинский метеорит не считают. В его основе железо. А те сплавы, которые есть кроме него, большой ценности для науки не представляют.

Челябинский метеорит — сколько стоит космокамень?

Даже спустя девять лет после падения Челябинский метеорит можно потрогать своими руками. Более того, даже поставить себе на полку. При этом обломки звёздного болида продают в среднем по 400–500 рублей за грамм. Хотя за эти деньги в Интернете можно найти осколок и покрупнее. Конечно, никто не даст вам гарантии, что кусок звёздного тела на самом деле не был подобран на ближайшей свалке. Но тут уж кто во что поверит.

Челябинский метеорит. Фото © Avito

Исходя из предложений рынка, можно подсчитать и стоимость Челябинского метеорита, если бы его продавали целиком. Согласно подсчётам учёных, его вес до взрыва был 13 000 тонн. Так что если представить, что его выставили бы на продажу в Интернете одним куском, то за 6 триллионов 500 миллиардов рублей — а это примерно треть годового бюджета России.

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