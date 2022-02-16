Докажите, что живы: Кому могут уменьшить или отменить пенсию после проверки ПФР Пенсионный фонд стал чаще проводить проверку документов нынешних пенсионеров. Что проверяют сотрудники и для кого такие проверки могут привести к уменьшению и даже отмене пенсии? 15 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

После того как Счётная палата уличила чиновников ПФР в не всегда точном расчёте пенсии, региональные управления фонда всё чаще стали перепроверять дела нынешних пенсионеров для того, чтобы избежать переплат. Кого и как могут проверить?

"Северные" и другие надбавки

При переезде в другой регион новое региональное управление ПФР обязательно проверит личное дело пенсионера. Ведь, проживая в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях, пенсионеры получают надбавку к своей пенсии. Но многие мечтают хотя бы на заслуженном отдыхе переехать в более тёплые регионы. Однако если у такого гражданина нет полного северного стажа (15 лет работы в районах Крайнего Севера), то, переехав, он теряет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии (сейчас надбавка составляет 3200 рублей). Кроме того, при переезде пенсионер теряет и региональный, "северный" коэффициент — в зависимости от региона переезда потери могут составить ещё от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, пенсия может быть снижена и тем пенсионерам, которые отправились на ПМЖ в другую страну. Например, если гражданин получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума, то ему полагается социальная доплата. Но если пенсионер получает любое основание для постоянного проживания в другой стране, то эту доплату ему выплачивать перестают. То же самое касается доплат за сельский стаж и другое.

Пенсионерка в посёлке Индига в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— Уже состоялось немалое количество судов, когда возмущённые пенсионеры пытались доказать, что при переезде пенсия должна оставаться неизменной, — констатирует партнёр коллегии "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев. — Однако суды категоричны: по новому месту жительства ПФР обязан пересчитать сумму, и уже без учёта "северных" льгот. Единственный способ сохранить прежние выплаты — не регистрироваться по новому месту пребывания.

Впрочем, тут ПФР может потребовать от пенсионера подать заявление о подтверждении места своего жительства. Если такое требование поступит — придётся его написать, иначе льготы срежут.

Проверка доходов

В ПФР ежегодно проверяют, не устроился ли пенсионер на работу. Ведь в этом случае он теряет право на индексацию пенсии. Кроме того, инспекторы ПФР проверят тех, кто получает различные компенсационные и социальные выплаты, например по уходу за нетрудоспособным.

Делается это просто, ведь достаточно проанализировать данные лицевого счёта пенсионера. Если работодатель перечисляет страховые взносы с зарплаты, значит, он устроился на работу.

— Сейчас работающий пенсионер теряет ежемесячно более тысячи рублей, не получая индексацию, — говорит юрист Марина Щербакова. — Многие решают вопрос просто — работа без официального оформления. Небольшие компании с удовольствием на это соглашаются, ведь им меньше налогов платить. Кроме того, некоторые пенсионеры увольняются в конце ноября, чтобы получить в январе индексацию (между увольнением и датой индексации должно пройти не менее одного полного месяца), а в феврале снова устраиваются на работу, в этом случае индексация сохраняется.

Сотрудники Казанского вертолётного завода. Фото © ТАСС / Егор Алеев

"Нахождение в живых"

Пенсии по старости назначаются пожизненно, обычно о факте смерти ПФР узнаёт по данным из загсов. Но при этом регулярно проверяет, кто и как получает пенсию. Если от его имени кто-то получает пенсию по доверенности сроком более года, то тогда ПФР может потребовать подтвердить, что гражданин жив.

— Пожалуй, это самая унизительная проверка, — считает Николаев. — Один раз в год пенсионер должен получить пенсию лично либо подать заявление в ПФР о месте своего проживания, иначе выплата пенсии для него приостанавливается.

Кроме того, проверка проводится в отношении тех пенсионеров, которые проживают за рубежом. Им ежегодно продлевают выплату пенсии лишь после того, как будет подтверждён факт нахождения их в живых (актом личной явки в консульство РФ).

Нужно ли проводить индексацию пенсии работающим пенсионерам? Да, они такие же пенсионеры, как и неработающие Нет, ведь они ещё и зарплату получают Не знаю, пусть решают власти

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