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Регион
Опубликовано 15 февраля 2022, 21:53

ПСЖ на последней минуте вырвал победу над "Реалом" в матче Лиги чемпионов

Ответная встреча, в которой и решится судьба путёвки в следующий раунд, состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 9 марта.

"Пари Сен-Жермен" на своём поле обыграл мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0.

По ходу встречи футболисты ПСЖ имели явное преимущество, однако не могли реализовать свои моменты. Ключевым стал эпизод в середине второго тайма, когда Даниэль Карвахаль сбил в штрафной "Реала" Килиана Мбаппе. К точке пошёл Лионель Месси, однако он не сумел пробить Тибо Куртуа. Судьба матча решилась на последней минуте добавленного времени, когда всё тот же Мбаппе сумел пройти с левого фланга и переиграть Куртуа, принеся победу парижанам.

Ответная встреча, в которой и решится судьба путёвки в следующий раунд, состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 9 марта.

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Фото © psg.fr

Шамиль Гаджиев
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