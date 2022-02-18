Градус негодования: Мэрия Москвы потребовала от коммунальщиков пересчитать оплату за отопление Москвичи обратили внимание на значительный рост оплаты за отопление. Этой проблемой озаботились столичные власти. Каких результатов стоит ожидать, разбирался Лайф. 17 февраля, 21:40 Квитанция за услуги ЖКХ. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Московское правительство разослало организациям, управляющим жилым фондом, факсограмму с указанием приостановить приём оплаты от граждан по счетам за февраль. Судя по всему, эти меры предприняты как реакция на жалобы жителей столицы по поводу резкого роста февральских итоговых цифр в их платёжках за жилищно-коммунальные услуги. Основной прирост пришёлся на строчки "отопление" и "перерасчёт".

Почему так произошло

Формально тарифы на центральное отопление с 1 января не поменялись (с их полным перечнем можно ознакомиться тут), возможное подорожание запланировано не ранее 1 июля 2022 года, то есть после завершения отопительного сезона. Однако в Москве действует федеральная система, установленная Постановлением Правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг". Согласно этому документу, в столице расчёт платы за отопление ведётся по формуле: ежемесячное начисление в течение всего года по 1/12 от годового объёма, включая летние месяцы. И такой принцип требует, чтобы по итогам каждого года производился перерасчёт в большую или меньшую сторону в зависимости от того, холоднее оказался год или теплее предшествующего. Так как месяцы, в которых использовалось отопление в 2021 году, оказались холоднее 2020 года, то в феврале 2022-го собственники московских квартир начали получать единые платёжные документы (ЕПД) с перерасчётом за отопление в большую сторону. И хотя тариф в строке "отопление" остался тем же, но итоговая сумма с учётом перерасчёта выросла. При этом там, где обслуживание домов осуществляет ГБУ "Жилищник", в платёжках оплату за отопление оставили в одной графе, а перерасчёт вынесли в отдельную. Но некоторые управляющие компании (УК) просто вставили всю сумму в текущий платёж за отопление и этим вызвали недовольство плательщиков. Например, в московском районе Коптево итоговые суммы в ЕПД для отдельных домов увеличились сразу до 7000, а кое-где и до 10 000 рублей.

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Как отреагировали власти

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы заявил о проведении проверки корректности и обоснованности начислений за отопление в нынешнем году, а до её окончания распорядился приостановить в столице все доначисления и приём оплаты по новым счетам. И даже на всякий случай отключил сервис оплаты за коммунальные услуги на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. При этом в целях защиты интересов собственников столичные власти обратились в прокуратуру , которая подключилась к рассмотрению данного вопроса.

Одновременно с этим все столичные префектуры и управляющие компании получили из мэрии факсограмму от 14.02.22 г. № 01-01-11-696/22, подтверждающую легитимность приостановления доначислений.

— Очевидно, что скорая реакция городских властей, вероятнее всего, вызвана желанием снизить градус негодования жителей тех районов, где частные УК взвинтили цены в платёжках чуть ли не в половину от прежних, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — А подключение к этому вопросу прокуратуры, наверное, призвано упорядочить сферу прямого применения федерального законодательства (постановление Правительства № 354. — Прим. Лайфа) и городского порядка расчётов с ресурсоснабжающими компаниями (Приказ Правительства Москвы 313-ТР от 15 декабря 2021 года. — Прим. Лайфа).

Также вопросом удорожания тепла для граждан заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая планирует провести свою проверку ситуации на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства. При этом в ФАС уточнили, что регулировать конечные тарифы на жилищно-коммунальные услуги региональные органы власти вправе. Поэтому получается, что действия столичных властей правомерны.

Чего ждать горожанам

Источник Лайфа в ГБУ "Жилищник" на условиях анонимности сообщил, что сейчас в проработке несколько версий решения проблемы. Среди них — согласование вариантов оплаты перерасчёта за прошлый год с распределением её на будущие периоды либо пересчёт тарифов с понижающим коэффициентом. Но в любом случае эти решения могут быть применены не ранее, чем закончится проверка фактического потребления объёмов гигакалорий, полученных каждым домом с учётом занимаемой им площади.

— То, что перерасчёт будет произведён и доначисления в платёжках появятся, это объективная реальность, — уверен адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Но, конечно, важен не только сам факт дополнительных платежей, но и их возможный размер. По логике постановления № 354, за более холодную зиму надо платить больше. Но, с точки зрения горожанина, такой подход не совсем корректен. Ведь доход гражданина при неблагоприятных погодных условиях не увеличивается, и некоторым горожанам будет просто не под силу вносить повышенные платежи. Наверное, некоторые категории граждан имеют право на некое субсидирование из городского бюджета.

С таким мнением согласен и старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. Он отмечает, что проблема с ежегодным перерасчётом за отопление не нова.

— Московские власти уже не раз поднимали вопрос об оптимизации учёта оплачиваемого горожанами тепла. Например, в столичных новостройках продвигается программа умных теплосчётчиков, которые позволяют учитывать потреблённое тепло не через общедомовые приборы учёта, а по каждой квартире. Но пока сохраняется громадный старый жилищный фонд, это всё полумеры. Поэтому известны случаи, когда лет десять назад Правительство Москвы субсидировало платежи горожан ОАО МОЭК за поставленное тепло.

Возможно, что в нынешней ситуации столичные власти так и поступят, ведь московский бюджет — один из самых наполняемых в стране. Хотя, очевидно, что оптимальным было бы комплексное решение по переводу московского жилфонда на индивидуальные приборы учёта тепла. Это заставило бы УК следить и за своевременным включением и отключением тепла, и за надлежащим содержанием общедомовых помещений.

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Авторы Максим Греков