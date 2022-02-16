Блогеры агентства INVITE "захватили" газету "Metro Москва"

Агентство INVITE выпустило первую блогерскую газету — 16 февраля выпуск INVITE NEWS стал частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража газеты "Metro Москва". Главная тема выпуска INVITE NEWS — "Блогеры — это новое медиа". Номер полностью посвящён инфлюенсерам, которые стали как авторами, так и героями газеты.

Обложка газеты "Metro Москва", 16 февраля 2022 года. © readmetro.com

Главная цель "переноса" инфлюенсеров из мира диджитал в непривычный для них печатный формат — показать, что блогерство вышло за рамки "местечкового" явления, проникая во все каналы коммуникации. Вёрстка выпуска стилизована под старый газетный стиль — оксюморон, который призван подчеркнуть переход от прошлого к будущему медиа.

В день выпуска газеты агентство INVITE организовало перформанс на самых проходимых улицах Москвы: волонтёры, одетые в стиле газетчиков начала XX века, раздавали дополнительный тираж десяти тысяч экземпляров приложения INVITE NEWS. Номер газеты смогли взять прохожие, которые утром 16 февраля оказались на площади около ЦУМа, на Кузнецком мосту, перед факультетом журналистики МГУ и около РАНХиГСа, у выходов со станций метро "Университет", "Юго-Западная", "Курская", "Октябрьская", "Парк культуры" и "Арбатская".