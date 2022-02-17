"Газпром нефть" отчиталась о рекордных показателях добычи и производства в 2021 году 17 февраля, 13:52 Обложка © "Газпром нефть"

"Газпром нефть" в 2021 году увеличила реализацию авиатоплива почти на 28% — до 3,7 млн тонн. Этот показатель также превышает результат 2019 года. Это связано во многом с возобновлением авиаперелётов на фоне снижения карантинных ограничений. Об этих и других результатах компания сообщила в годовой отчётности.

Финансовые результаты

Ключевые финансовые показатели "Газпром нефти" по итогам 2021 года достигли рекордного уровня за всю историю компании. Выручка за 12 месяцев 2021 года составила 3 трлн 068 млрд рублей. Это на 53,5% выше результата 2020 года. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос в два раза к уровню прошлого года — до 986,1 млрд рублей.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2021 года выросла более чем в 4 раза — до рекордных 503,4 млрд рублей. Это хорошая новость с точки зрения размеров дивидендов для держателей акций компании.

Фото © "Газпром нефть"

Больше нефти и…

В отчёте "Газпром нефти" говорится о росте запасов нефти, что также хорошо для экономики страны — с учётом повышенного мирового спроса на нефть. В 2021 году суммарные запасы "Газпром нефти" категорий "доказанные" и "вероятные" с учётом доли в совместных предприятиях достигли 4,1 млрд тонн н.э. По итогам 2021 года доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" по международным стандартам PRMS выросли до 2,27 млрд тонн н.э. Это на 6,8% выше показателя прошлого года. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%. Аудит проведён независимой международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.

Фото © "Газпром нефть"

…больше топлива для экономики

В 2021 году "Газпром нефть" увеличила производство бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах, Московском и Омском, на 5,3% — до 7,26 млн тонн. По сравнению с 2020 годом на 7,9% увеличился суммарный объём производства дизельного топлива — до 9,69 млн тонн. При этом выпуск зимнего дизельного топлива, включая его арктические сорта, вырос на 19,7% — до 2,17 млн тонн. Рост производства востребованных рынком светлых нефтепродуктов стал результатом программы развития собственных НПЗ, которую продолжает "Газпром нефть".

Авторы Валерия Мишина