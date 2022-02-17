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За и против Камилы: Как соцсети реагируют на олимпийский скандал с фигуристкой Валиевой

Камила Валиева — звезда Олимпиады. После ярких выступлений и допинг-скандала пользователи соцсетей разделились: одни требуют побед и кричат: "Руки прочь от Валиевой!", другие жалеют "бедную девочку".

17 февраля, 11:04
<p>Камила Валиева. Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Nikolay Muratkin</p>

Камила Валиева. Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Nikolay Muratkin

Уже сегодня вечером Камила Валиева выступит с произвольной программой. До этого фигуристка взяла золото в короткой. Хотя до последнего момента выход Валиевой на лёд был под вопросом. После победы в командных соревнованиях 7 февраля в пробах Камилы Валиевой обнаружили следы триметазидина — вещества, которое квалифицировали как допинг. С этого дня выступления Камилы Валиевой превратились в одно сплошное испытание. На девушку давила не только ответственность перед страной, но и подозрения в употреблении стимуляторов. Пользователи соцсетей сразу же встали на сторону спортсменки.

На инстаграм-странице Камилы Валиевой у последнего поста почти три миллиона просмотров и 35 тысяч комментариев. Люди из разных стран желают ей удачи. "Я поддерживаю вас в это трудное время, и эти обвинения в ваш адрес постыдны. Поцелуи из Франции", — пишет житель Франции под ником mathieu2b. Но кажется, что на стороне Валиевой весь мир.

Фото © instagram.com/kamilavalieva26

Фото © instagram.com/kamilavalieva26

В телеграм-канале SHOT новость о победе Камилы Валиевой в короткой программе собрала несколько сотен комментариев. Причём читатели, с одной стороны, поддерживают Камилу, называя её маленьким воином, с другой — в вольной форме радуются победе над американцами, так как многие считают скандал не столько спортивным, сколько политическим.

Фото © t.me/shot_shot

Фото © t.me/shot_shot

А кое-где поддержка Валиевой вырвалась за просторы Интернета. Так, инстаграм-канал piter_map выложил у себя рисунок в поддержку олимпийской чемпионки, нарисованный на витрине кафе.

Фото © instagram.com/piter_map

Фото © instagram.com/piter_map

Обнаружились и шутники, которые нашли аналогии в прошлом. Так, пользователи сетей предположили, что было бы, если бы и другие исторические победы оценивала WADA.

Фото © pikabu

Фото © pikabu

Пользователи "Тиктока" тоже не остались в стороне и запустили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой. Ролики с хештегом #камиланашезолото собрали около 20 миллионов просмотров в этой соцсети.

@.vvleader Мы с тобой, золотце!🥺 #камиланашезолото #wewillROCyou #спорт #несправедливость ♬ оригинальный звук - VV leader

Были в Сети и те, кто высказал сожаление по поводу олимпийского скандала, но раскритиковал нынешнюю систему подготовки спортсменов. Так, например, журналист Павел Лобков написал у себя в фейсбуке длинный пост о том, что нынешняя программа подготовки фигуристок — это насилие над подростками, на которое смотреть не стоит.

Фото © facebook.com/Пвел Лобков

Фото © facebook.com/Пвел Лобков

Впрочем, большинство зрителей хотят смотреть выступления Камилы Валиевой. И для них вся Олимпиада-2022 в Пекине связана с именем российской фигуристки. Поэтому многие даже посвящают спортсменке фанатские рисунки. Вроде таких.

Фото © twitter.com/javi_eyes

Фото © twitter.com/javi_eyes

Сейчас зрители ждут выступления Валиевой с произвольной программой. При этом большинство русскоязычных пользователей Рунета трактуют происходящее на льду не столько как спортивное событие, сколько как мирное соревнование России и всего остального мира, о чём убедительно говорит как следующий пост, так и комментарии к нему.

Фото © instagram.com/mamochki_tomsk

Фото © instagram.com/mamochki_tomsk

https://static.life.ru/publications/2022/2/17/1424977214447.617.jpg

Поддерживаете ли вы Камилу Валиеву?

Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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