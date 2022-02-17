Триумф и боль в фигурном катании: Итоги 13-го дня Олимпиады в Пекине

Крайне сложный и эмоциональный — именно таким получился очередной день Олимпийских игр, которые несутся к своему финалу. Вся Россия ждала финала в женском фигурном катании, но получился он достаточно непростым со всех точек зрения. Лайф вспоминает главные события четверга, 17 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Триумф Щербаковой и слёзы Валиевой

Можно ли описать каким-то одним словом всё то, что пережили российские болельщики по итогам турнира фигуристок-одиночниц? Вряд ли. С одной стороны, у России две медали. Анна Щербакова заслуженно забирает золото, чистейшим образом сделав короткую и произвольную программы. Александра Трусова берёт серебро и пишет историю, первой сделав пять четверных прыжков на официальных стартах.

Тренер Этери Тутберидзе, спортсменка Камила Валиева и тренер Даниил Глейхенгауз. Фото © Getty Images / Matthew Stockman

Но главная драма — Камила Валиева. 15-летняя россиянка не справилась со всем тем давлением, которое обрушилось на неё в последние дни, оставшись за бортом тройки лучших. Она допустила целый ряд ошибок в своей произвольной программе, заставив рыдать, кажется, абсолютно всех. Фаворит Олимпиады остаётся без золота личного турнира. Вот и драма.

"Деревянная" медаль конькобежек

А вот в конькобежном спорте медаль от нас ушла. Или, правильнее будет сказать, убежала. Ангелина Голикова после бронзы на пятисотметровке выходила максимально заряженной на дистанцию вдвое длиннее. Однако удача отвернулась от неё буквально-таки в последнем забеге, когда бронза досталась американке. Голикова в итоге увозит из Пекина одну медаль.

Ангелина Голикова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

"У меня есть большое желание продолжать работать. Надо убирать технические огрехи, из-за которых я проигрываю лидерам. И Такаги, и Боу очень техничные спортсменки, а Лердам — так вообще просто создана для 1000 метров", — заявила Ангелина Голикова.

Завершение выступления сборной по кёрлингу

Кёрлинг на этой Олимпиаде — тот самый вид спорта, где у России не получилось многое, если не всё. И ладно бы мужчины, которые до последнего боролись за выход в полуфинал, но вот что было с женской командой, — загадка. Одна победа в 11 встречах. Остальное — поражения. Судя по всему, дальше российскую женскую команду ждут определённые перемены.

"Я получил письмо, в котором Беланов (главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей. — Прим. Лайфа) объяснил для прессы причины неудачи команды. Он также пишет, что просит освободить его от занимаемой должности и что не готов ехать на чемпионат мира. Он просит отправить вместо него Даниэля Рафаэля, но окончательное решение по всем этим вопросам будет принято на исполкоме, который пройдёт после Олимпийских игр", — заявил РИА "Новости" президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE