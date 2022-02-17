Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, сделавшей пять четверных прыжков
До этого она добивалась этого лишь на контрольном старте наших спортсменок перед началом сезона.
Российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей пять четверных прыжков.
В ходе произвольной программы на Олимпиаде в Пекине она сделала четверные флип, сальхов и тулуп и два четверных лутца. Не обошлось без ошибок: Трусова допустила помарки при тулупе.
В итоге за свой прокат она получила 177,13 балла, а в сумме — 251,73 балла, тем самым вышла на промежуточное первое место.
Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий