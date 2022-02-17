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17 февраля, 13:36

Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, сделавшей пять четверных прыжков

До этого она добивалась этого лишь на контрольном старте наших спортсменок перед началом сезона.

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей пять четверных прыжков.

В ходе произвольной программы на Олимпиаде в Пекине она сделала четверные флип, сальхов и тулуп и два четверных лутца. Не обошлось без ошибок: Трусова допустила помарки при тулупе.

В итоге за свой прокат она получила 177,13 балла, а в сумме — 251,73 балла, тем самым вышла на промежуточное первое место.

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Шамиль Гаджиев

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