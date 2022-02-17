Член ОП РФ Наталья Кравченко вошла в организационный комитет Национальной технологической олимпиады

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко вошла в состав организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО). Распоряжение о её проведении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а оргкомитет возглавили первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. НТО основана на шестилетнем опыте Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) — первой в России командной инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводит Кружковое движение НТИ в партнёрстве с федеральными институтами развития, ведущими вузами и технологическими компаниями страны. За шесть лет участниками олимпиады стали более 250 000 школьников из 85 регионов, более 4000 школьников получили право на льготы при поступлении в ведущие технологические вузы.

"Президент России Владимир Владимирович Путин определил одной из национальных целей создание условий для выявления и развития талантов наших граждан. Первая в России командная инженерная Национальная технологическая олимпиада как уникальный инструмент выявления и развития талантов в научно-технологической сфере работает на достижение этой цели, становясь главным социальным лифтом для технологически ориентированной молодёжи, содействуя появлению новых технологических команд, которые обеспечат нашей стране технологический суверенитет, роль и место на рынках будущего", — прокомментировала Наталья Кравченко.