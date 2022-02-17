Член ОП РФ Наталья Кравченко вошла в организационный комитет Национальной технологической олимпиады
Это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко вошла в состав организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО). Распоряжение о её проведении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а оргкомитет возглавили первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. НТО основана на шестилетнем опыте Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) — первой в России командной инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводит Кружковое движение НТИ в партнёрстве с федеральными институтами развития, ведущими вузами и технологическими компаниями страны. За шесть лет участниками олимпиады стали более 250 000 школьников из 85 регионов, более 4000 школьников получили право на льготы при поступлении в ведущие технологические вузы.
"Президент России Владимир Владимирович Путин определил одной из национальных целей создание условий для выявления и развития талантов наших граждан. Первая в России командная инженерная Национальная технологическая олимпиада как уникальный инструмент выявления и развития талантов в научно-технологической сфере работает на достижение этой цели, становясь главным социальным лифтом для технологически ориентированной молодёжи, содействуя появлению новых технологических команд, которые обеспечат нашей стране технологический суверенитет, роль и место на рынках будущего", — прокомментировала Наталья Кравченко.
В 2021/22 учебном году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде подали более 119 000 школьников из 85 регионов. Соревнования проходят по 32 инженерным профилям. По итогам экспертизы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) 26 профилей Национальной технологической олимпиады включены в приказ Министерства науки и высшего образования РФ. Победители и призёры этих профилей получат льготы и преимущества при поступлении в вузы — вплоть до зачисления без экзаменов и 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ.
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