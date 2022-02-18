HeadHunter назвал "Газпром нефть" самым привлекательным работодателем в России

Для "Газпром нефти" важно быть одним из самых привлекательных работодателей в стране. В компании уже сформирована одна из лучших команд в отрасли и за её пределами, но мы всегда заинтересованы в привлечении новых компетентных, талантливых, увлечённых своей профессией сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы в "Газпром нефти" каждый сотрудник мог развиваться, работая при этом на общий результат. Это важный для нас приоритет, и мы целенаправленно создаём новые возможности для такого развития, в том числе на базе нашего Корпоративного университета

Александр Дюков Председатель правления "Газпром нефти"