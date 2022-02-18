HeadHunter назвал "Газпром нефть" самым привлекательным работодателем в России
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Третий год подряд "Газпром нефть" становится лучшим работодателем рейтинга HeadHunter по версии соискателей. В числе решающих факторов выбора компании оказались возможности для профессиональной самореализации и развития карьеры, а также участие в работе над масштабными задачами. "Газпром нефть" называют в числе лучших работодателей и для старта карьеры — компания реализует программы подготовки высококвалифицированных специалистов вместе с ведущими вузами страны.
"Газпром нефть" реализует много инновационных технологичных проектов — от поиска и разработки технологий по закачке углекислого газа в пласт, работы с трудноизвлекаемыми запасами до создания технологий по производству биотоплива и заправки самолётов с применением блокчейн-платформы. Соискателей привлекает возможность принять участие в интересных цифровых проектах: развивать навыки в машинном обучении, создавать алгоритмы нейросетей для поиска нефти в горных породах, внедрять беспилотный транспорт на нефтепромыслах.
Важными факторами при выборе места работы соискатели считают также социальную ответственность потенциального работодателя и следование принципам устойчивого развития. "Газпром нефть" поддерживает инициативы местных сообществ в регионах работы. К тому же компания реализует собственные проекты в области культуры, образования и спорта в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".
Компания даёт своим сотрудникам много возможностей для построения карьеры. В Корпоративном университете "Газпром нефти" открыто более 500 обучающих программ, позволяющих развивать актуальные для бизнеса компетенции, работает система кадровой преемственности. Современная корпоративная среда компании построена на принципах вовлекающего лидерства и кросс-функциональном взаимодействии. Такой комплексный подход позволяет максимально раскрывать потенциал специалистов "Газпром нефти" в командной работе над масштабными вызовами и задачами.
Для "Газпром нефти" важно быть одним из самых привлекательных работодателей в стране. В компании уже сформирована одна из лучших команд в отрасли и за её пределами, но мы всегда заинтересованы в привлечении новых компетентных, талантливых, увлечённых своей профессией сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы в "Газпром нефти" каждый сотрудник мог развиваться, работая при этом на общий результат. Это важный для нас приоритет, и мы целенаправленно создаём новые возможности для такого развития, в том числе на базе нашего Корпоративного университета