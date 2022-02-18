Эмоциональная бронза и победа хоккеистов: Итоги 14-го дня Олимпиады в Пекине

Олимпийские страсти, несмотря на приближающийся конец Игр, не утихают ни на мгновение. Очередной день баталий в Пекине был насыщенным на события с самыми разными эмоциональными оттенками. Лайф рассказывает, какой получилась пятница, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Хоккеисты вышли в финал

Сборная России по хоккею. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Сборная России по хоккею по турниру Олимпиады идёт очень уверенно. Впрочем, матч против Швеции получился крайне напряжённым. Команды дотянули до серии буллитов, где началась игра нервов. Героем стал Грицюк, который сумел поставить точку и отправить нас в решающий матч. Теперь нас ждёт игра года против команды Финляндии.

Невероятная короткая программа пар

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Настоящим украшением дня стала короткая программа спортивных пар. Все наши дуэты, что примечательно, сумели показать абсолютно фантастический прокат. В итоге Евгения Тарасова и Владимир Морозов — вторые, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — третьи, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвёртые. Лидируют же легендарные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые побили собственный мировой рекорд. Впрочем, на домашних Играх этого можно было ожидать.

"Довольны прокатом, хотя на оценки я даже не смотрел. Все новости к этому часу. Командный турнир? Это уже прошло, какая сейчас разница? Да, мы к нему готовились. Личный турнир был приоритетнее, поэтому на нём и концентрировались", — заявил журналистам Владимир Морозов.

Эмоциональная бронза Ридзика

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фристайлист Сергей Ридзик принёс России единственную медаль сегодняшнего дня на Олимпийских играх, взяв бронзу в ски-кроссе. Покорить зрителей он смог не столько благодаря успехам на трассе, сколько своим ярким интервью после финиша, во время которого он не сумел сдержать слёз.

"Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, родная, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это ещё лучше", — сказал Ридзик, перед этим заплакав прямо в эфире телеканала "Матч ТВ".

Последние гонки биатлонистов

Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Завершили свою программу в Пекине представители биатлона. Наши спортсмены взяли в Китае четыре медали: серебро и три бронзы. В целом очень даже неплохой результат. Однако очень хотелось золота. Тем не менее последние гонки у наших не получились. Россияне много промахивались, а потому в масс-стартах мы остались без медалей. Лучшие из наших: Кристина Резцова (пятое место) и Александр Логинов (15-е место).

"Сложные условия. Для всех они, конечно, одинаковые, и это не оправдание. Но в любом случае это одна из самых сложных гонок здесь — и по температуре, и по ветру. Да и силы уже на исходе в заключительный день соревнований. Ищешь, где найти ресурсы, чтобы выступить хорошо. Но не получилось во второй стрельбе. Нужно было стрелять чисто, чтобы иметь шансы сегодня. Всё равно я боролся — это Олимпиада, и здесь в каждой гонке надо выкладываться по максимуму. Что и пытался сделать. Отдал здесь все силы. Это очень хороший опыт, который останется в моей памяти на всю жизнь", — заявил Латыпов журналистам.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE