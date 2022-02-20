"Состав лунного реголита подтверждает": Планетолог назвал неопровержимые доказательства высадок "Аполлонов" Известный специалист Института космических исследований РАН рассказал Лайфу, чем на самом деле вызваны сомнения по поводу американских лунных миссий. 19 февраля, 21:40 Астронавт "Аполлона-11". Фото © NASA

Игорь Митрофанов Доктор физико-математических наук, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук

Когда начался "лунный заговор"?

Практически сразу. Я помню, когда пошли эти первые фильмы (была же серия фильмов по проекту Apollo), NASA выпустило фильм практически по каждому конкретному проекту, кроме Apollo-13, такие научно-популярные фильмы, и там было много кадров, которые снимались просто на поверхности Луны. И вот, насколько я помню (я тогда ещё был студентом), первые разговоры, которые пошли, были основаны на том, что люди досконально просматривали эти кадры и говорили: "Вот здесь тень падает не так".

Или тот знаменитый сюжет про флаг, который американцы установили на поверхности Луны, что вроде как он плещется, а там атмосферы нет. И разговоры, что якобы все эти картинки были сняты в Голливуде. Вот такие вещи на моей памяти практически сразу начали обсуждаться, потому что всегда есть какой-то процент людей, которые подозревают, что где-то что-то не так. И эти люди тогда начали очень активно на эту тему выступать.

Почему люди были на Луне: аргумент № 1

Астронавт "Аполлона-11". Фото © NASA

Наши автоматы "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" привезли реголит, который имеет фактически признаки, полностью совпадающие с американскими образцами. Это первое. Некие базовые особенности этого грунта, доставленного разными экспедициями разных стран, более-менее подтверждают, что все они были доставлены с одного и того же небесного тела.

Недавно китайцы привезли лунный грунт. Он несколько отличается, безусловно. Луна же неоднородна геологически, она действительно имеет разный состав, там есть высокогорье, есть моря, и в этом смысле, безусловно, состав отличается. Но он отличается предсказуемо, и люди понимают, почему он отличается. И данные, например по естественным радиоактивным элементам, которые присутствуют в грунте и земном, и лунном, также хорошо сопоставляются друг с другом. То есть, конечно, на Луне есть геология (так же, как и на Земле есть геология). Но вот эти геологические маркеры показывают для образцов лунного грунта такое принципиально важное сходство.

В этом смысле тогда, если кто-то сомневается, летал ли кто-то на Луну из одной страны, исследователи из другой страны, которые имеют примерно такое же вещество в своём доступе, могут подтвердить, что действительно и мы, и они туда летали, потому что состав его если и не совпадает, то базовые компоненты подтверждают: оно с одного и того же небесного тела.

Почему люди были на Луне: аргумент № 2

Места посадки будущих миссий "Аполлона" и развёртывании научных инструментов. Фото © NASA

Мы участвуем в проекте LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), там рядом с нашим прибором стоят хорошие оптические инструменты. И я хочу сказать, что с помощью этих оптических инструментов сделаны фотографии поверхности Луны с низкой орбиты, они есть в Интернете. И на этих фотографиях я, с одной стороны, прекрасно вижу следы трассы наших луноходов: просто можно увидеть на современных снимках следы, как два наших замечательных лунохода колесили по поверхности Луны. И точно так же можно посмотреть снятые с орбиты фотографии районов, где были американские лунные экспедиции.

И вы знаете, что американские коллеги-астронавты ездили там на маленьком таком автомобильчике, можно посмотреть, как ездили они на этих автомобильчиках. И то, что сейчас видно с орбиты, вполне совпадает с тем, что когда-то показывали в фильмах о том, как американцы высаживались на Луну и что они там делали. То есть я хочу сказать, что на основе этих снимков я высказываю полную уверенность в том, что там эти экспедиции происходили.

Глубокие корни "лунного заговора"

Всегда есть какой-то процент людей, которые думают, что что-то где-то не так, что вот им говорят вакцинироваться, а они не вакцинируются, им говорят, что Земля круглая, а они говорят, что Земля плоская. Я считаю, что это просто некая особенность человеческой психологии.

Положение безвыходное: надо лететь!

Тем людям, которые продолжают сомневаться, можно просто посоветовать: раз уж такой серьёзный вопрос — давайте не пожалеем денег, слетаем туда. Никто же нам не запрещает, слетаем туда, подойдём и конкретно посмотрим: да, действительно, до нас здесь кто-то был.

Вы знаете эту знаменитую историю про две экспедиции на Южный полюс: Скотт и Амундсен соревновались друг с другом, кто туда первым попадёт. И тот, кто туда попал вторым, просто увидел флаг и записку: "Мы здесь были". Точно так же, раз такие есть сомнения, давайте потратим несколько десятков миллиардов, слетаем туда и убедимся, что да, действительно, нас никто не обманул. Можно туда туристов отвезти, особенно таких недоверчивых, чтобы они, так сказать, пальчиком потрогали.

Были ли американцы на Луне? Да Нет

Авторы Адель Романенкова