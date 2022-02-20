Лыжница Непряева сошла с дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине
Наша спортсменка изначально не смогла закрепиться в группе лидеров.
Российская лыжница Наталья Непряева сошла с дистанции марафона на 30 километров в рамках Олимпийских игр в Пекине.
С первых метров гонки она существенно начала проигрывать группе лидеров во главе с норвежкой Йохауг и в итоге приняла решение не продолжать гонку. Добавим, что помимо неё от нашей страны в марафоне бегут Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
Женский марафон закрывает программу соревнований лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Днём ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победил наш Александр Большунов.
Наталья Непряева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников