Лыжница Непряева сошла с дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева сошла с дистанции марафона на 30 километров в рамках Олимпийских игр в Пекине.

С первых метров гонки она существенно начала проигрывать группе лидеров во главе с норвежкой Йохауг и в итоге приняла решение не продолжать гонку. Добавим, что помимо неё от нашей страны в марафоне бегут Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.