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20 февраля, 03:31

Лыжница Непряева сошла с дистанции марафона на Олимпиаде в Пекине

Наша спортсменка изначально не смогла закрепиться в группе лидеров.

Российская лыжница Наталья Непряева сошла с дистанции марафона на 30 километров в рамках Олимпийских игр в Пекине.

С первых метров гонки она существенно начала проигрывать группе лидеров во главе с норвежкой Йохауг и в итоге приняла решение не продолжать гонку. Добавим, что помимо неё от нашей страны в марафоне бегут Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Женский марафон закрывает программу соревнований лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Днём ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победил наш Александр Большунов.

Наталья Непряева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Шамиль Гаджиев

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