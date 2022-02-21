Первая фейковая: Сколько уже потеряла Украина на "войне с Россией" Количество фейковых вбросов "Россия нападёт" в западных СМИ всё увеличивается. Но против кого развязана информационная война? Лайф подсчитал, во сколько она обходится экономике Украины. 20 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Россия опять не пришла на объявленную иностранными СМИ войну, но накал длящейся уже четвёртый месяц информационной кампании "вот-вот стопроцентно нападёт" и не думает спадать. Разведки иностранных государств объявляют всё новые даты начала "российской агрессии". Официальный представитель МИД Мария Захарова даже попросила зарубежные СМИ огласить полностью график российских вторжений, так как она не может спланировать свой отпуск.

Но пока единственной пострадавшей оказывается та страна, которую и Америка, и Европа пытаются защитить, — Украина.

Отток капитала и падение гривны

Объявляемая со дня на день война прогоняет с территории Украины даже самых бесстрашных инвесторов. По словам президента страны Владимира Зеленского, отток капитала "из-за панических настроений" составил уже 12,5 млрд долларов. По данным мониторинговой организации Tax Justice Network, Украина вошла в десятку государств с самым большим оттоком капитала по состоянию на 2020 год. А всего, по оценкам экспертов, за 30 лет независимости с Украины было выведено 230 млрд долларов.

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Всё это не могло не повлиять на курс национальной валюты Украины и её золотовалютных запасов. Всего за пару месяцев курс просел более чем на две гривны (примерно пять рублей), и Национальному банку пришлось продать 1,5 миллиарда долларов, или 5% своих резервов, чтобы его как-то стабилизировать.

12,5 миллиарда вывели денег с Украины. Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, инвесторы продолжили активно выходить из государственных облигаций.

— За январь портфель украинских облигаций внутреннего госзайма у нерезидентов сократился на 8,3 млрд гривен, — подсчитал эксперт компании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — И процесс выхода иностранцев продолжается, доходность по госбумагам уже достигла почти 20%, это означает, что в ближайшие полгода-год Правительство Украины не сможет занимать деньги на финансовом рынке. Только у внешних доноров.

Собственно, выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский уже потребовал от западных государств срочно предоставить Украине деньги "без условий".

"Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста, инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес [на Украине]. Если боитесь, то откройте нам "дешёвые деньги". Дайте нам деньги без условий", — заявил он.

Впрочем, ожидать действительно серьёзной финансовой помощи вряд ли стоит: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину.

— Конечно, в России тоже мы наблюдаем отток инвесторов и падение фондового рынка, — говорит Щеглов. — Однако международные резервы России составляют 639 млрд долларов при общем внешнем долге страны в 478,2 млрд долларов. В то время как золотовалютные резервы Украины составляют 30,9 млрд при долге 125 млрд долларов. То есть для российской экономики это фактически незаметно, в то время как для Украины это серьёзное давление.

Удорожание топлива

Нагнетаемая западной прессой истерия способствует росту цен на сырьевом рынке. Сводный сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot Index вырос с начала года более чем на 8% и достиг исторического рекорда — 543,21 пункта. Для России такое положение дел выгодно, а для Украины означает серьёзное удорожание энергоносителей. За год топливо в Незалежной подорожало более чем на 20%, на начало февраля Минэкономики Украины увеличило максимальную стоимость бензина до 35,84 гривны за литр (96,05 рубля), а дизтоплива — 35,3 гривны за литр (94,6 рубля).

Дорожает и газ. В январе тариф на газ для промышленности составил 52,7 гривны за куб (140 рублей). По оценке Украинского союза промышленников и предпринимателей, при таком тарифе до 50% всего промпроизводства на Украине может стать убыточным. Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что без снижения тарифа на газ розничные цены на хлеб могут вырасти на 30% и даже больше.

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Аналитики инвестиционного банка JP Morgan ждут дальнейшего роста цен на энергоносители, металлы и сельхозпродукты. В случае продолжения конфронтации на востоке Украины они не исключают роста цен на нефть до 150 долларов за баррель, замедления роста мировой экономики — до 0,9% и ускорения глобальной инфляции — до 7%.

Авиа- и морская блокада

Международные страховщики присвоили воздушному и морскому пространству Украины статус опасного. И отозвали гарантии на пролёты над её территорией. В результате международные авиакомпании уже приостановили полёты над Украиной. Страдают и местные перевозчики. Во-первых, они теперь вынуждены переплачивать за более дорогие страховые полисы; во-вторых, международные лизингодатели потребовали вывести с территории Украины взятые в кредит самолёты. Так, авиакомпания МАУ была вынуждена вывести в Испанию пять своих Boeing 737-800. Ещё два борта отправятся в Белград на "плановое техническое обслуживание двигателей".

Не лучшая ситуация и в морских перевозках. Ассоциации страховщиков Lloyd’s Market Association и International Underwriting Association издали циркуляр о включении территорий в регионе Чёрного и Азовского морей в список районов с повышенным риском военных действий. В результате отозваны или подорожали все страховки для судов, которые заходят в морскую акваторию Украины.

— В прошлом году через украинские порты прошло 153 млн тонн грузов, это 60% украинского экспорта и 50% — импорта, — отметила глава украинского адвокатского объединения "Иванюк и партнёры" Лариса Иванюк. — Новый статус означает, что судовладельцы, чьи суда застрахованы в компаниях – членах ассоциаций, при планировании захода в этот регион должны уведомить своих страховщиков и согласовать специальные оговорки в условиях страхования. И, соответственно, страхование грузов и судов они будут оплачивать по повышенным ставкам — как правило, на 30% выше обычных. Это повысит стоимость фрахта и ударит по морскому товарообороту Украины.

В целом же экономика Украины терпит от нагнетаемой истерии убытки в два-три миллиарда долларов в месяц, подсчитал председатель фракции правящей партии "Слуги народа" в украинской Верховной раде Давид Арахамия.

Люди должны понимать, что эта (паника) стоит сейчас Украине два-три миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортёров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики Давид Арахамия Председатель фракции "Слуги народа"

Кто больше в проигрыше от фейков западных СМИ? Украина Россия И Украина, и Россия

Авторы Александра Баязитова