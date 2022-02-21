Волонтёры 16 регионов страны помогут эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

Сегодня объединённые волонтёрские группы #МыВместе работают уже в пяти областях: Ростовской, Воронежской, Саратовской, Курской и Волгоградской. Завтра к ним присоединятся добровольцы ещё 11 субъектов.

Сводная группа волонтёров сформирована из команды "Молодёжки ОНФ", движения #МыВместе, представителей "Молодой гвардии Единой России" и волонтёрской роты.

Сегодня утром в Курскую область прибыл поезд с беженцами, который доставил в регион 525 человек. По данным областной администрации, всего курские власти готовятся принять более 1,5 тысячи эвакуированных граждан. Волонтёры "Молодёжки ОНФ" работали с шести утра — встречали прибывший состав. Добровольцы провожали женщин, детей и пожилых людей до автобусов, помогали с багажом, оказывали содействие сотрудникам регионального МЧС России с формированием списков приехавших.

Волонтёры в Курской области. Фото предоставлено Лайфу

"В поезде было много мамочек с детьми. Когда мы их встречали, они были очень растеряны и немного напуганы. Но потом брали нас за руку, пока мы вместе шли до автобусов, и успокаивались, понимая, что здесь безопасно", — поделилась участница команды "Молодёжка ОНФ" в Курской области Милена Симонян.

Добровольцы в Волгоградской области сегодня помогали сформировать гуманитарный груз для беженцев и жителей дружеских республик. Оказывали физическую помощь — загружали воду, продукты и вещи первой необходимости, а также одноразовую посуду и средства гигиены.

Встреча поезда с беженцами в Воронежской области. Фото предоставлено Лайфу

В Ростовской области планируется организация волонтёрского корпуса на КПП со стороны Луганской Народной Республики. Такого же, как на пропуске "Успенка", что на границе с Донецком. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы, первый зампред Комитета по молодёжной политике, координатор молодёжной политики в партии "Единая Россия", руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич. Он координирует круглосуточную работу волонтёрского корпуса с 19 февраля.

Сегодня Игорь Кастюкевич провёл ночное дежурство вместе с ребятами. Ночью было задействовано пять волонтёров. В дневную смену ежедневно заступает 25 человек.

Разгрузка гуманитарной помощи в Волгоградской области. Фото предоставлено Лайфу

"Даже время здесь идёт как-то иначе. Ты не замечаешь его, оно измеряется "волнами" прибывающих людей. Проходит очередная группа, и мы идём встречать. Главное — доброта и улыбка. Детям раздаём шоколадки, взрослым — необходимые для заполнения анкеты. Много жителей, которые привозят к границе детей и внуков, а сами потом возвращаются назад. Как Вера, которая привезла внучек с невесткой, а сама вернулась к мужу и двоим сыновьям в ДНР. Разрывается на две стороны, плачет. Корвалол у нас всегда под рукой… Жители разъезжаются как на автобусах, так и на авто, на которых приезжают родственники или знакомые. В планах — организация аналогичного волонтёрского корпуса на КПП со стороны ЛНР", — рассказал Кастюкевич.

Многие вынуждены разлучаться с близкими. У кого-то в Луганске и Донецке остаются мужья, кто-то расстаётся с детьми. Светлана Кваша в разговоре с волонтёрами не сдержалась и заплакала.

"У меня сын там остался, у него жена на днях должна родить. Ей теперь никуда не уехать — придётся там рожать. Ладно хоть я со второй внучкой успела попрощаться", — рассказала эвакуированная жительница ДНР Светлана Кваша.

Шатёр на КПП "Успенка" в Ростовской области. Фото предоставлено Лайфу

Встречали беженцев сегодня сводные группы добровольцев и в Саратове. В регион приехало 510 человек. Вместе с представителями власти и МЧС участники волонтёрской команды проводили пассажиров до автобусов, для дальнейшего расположения в пунктах временного размещения. Как отмечают волонтёры команды "Молодёжки ОНФ", некоторые люди приехали с домашними животными, кто-то даже вёз с собой телевизор. Добровольцы также проинформировали прибывших, каким образом можно оформить и получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей, а также решить вопрос с обучением детей в школах.

Четвёртый по счёту состав с беженцами приняла сегодня Воронежская область. Добровольцы также организовали встречу и сопровождение приехавших. В регион прибыло уже 3,5 тысячи человек.