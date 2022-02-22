Что означают признание Россией ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и поддержке Российская армия может официально войти в признанные республики. Началась операция по восстановлению мира вопреки угрозам санкций и истерии Запада, которая длилась на протяжении последних месяцев. 22 февраля, 00:28 Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и взаимопомощи с самопровозглашёнными республиками. В опубликованных указах дано поручение российским вооружённым силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.

"В целях обеспечения безопасности договаривающихся сторон, а также мира и стабильности" каждая из [сторон] будет предоставлять другой "право строительства, использования и совершенствования её вооружёнными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории", — следует из соглашения России и ДНР.

При этом охрана государственной границы Донецкой Народной Республики будет осуществляться совместными усилиями с Россией. Для этого будет заключено отдельное соглашение на десять лет. Глава МВД России Владимир Колокольцев пояснил, что речь идёт о границах республик, сложившихся до оккупации Украиной.

Уже сейчас в соцсетях появляются видео, на которых, как утверждается, видно, что в Донбасс заходят первые подразделения российских вооружённых сил. В ответ западный политикум поспешил сделать громкие заявления: Олаф Шольц, Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон объявили такой шаг "явным нарушением Минских соглашений". Однако ещё в ходе заседания Совета безопасности РФ президент Путин и главы министерств и ведомств были готовы к подобной реакции. Более того, о том, что такие сценарии просчитаны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото © LIFE

Согласно подписанным документам, республики получат от России значительную экономическую и военную помощь. Помимо мер безопасности Москва примет меры для поддержания финансовой и банковской системы ДНР и ЛНР, использующих как платёжное средство российский рубль. Документы, выданные госорганами республик и России, также будут признаваться обеими сторонами соглашений.

Мнение Донбасса

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Для Донецка и Луганска это исторический момент. Восемь лет народ Донбасса боролся за независимость и право быть с Россией, а сейчас этот момент близок как никогда. Вооружённые формирования Украины продолжают уничтожать русских на территории Донецкой и Луганской областей. Признание независимости Донбасса это остановит раз и навсегда.

— Это первый шаг для интеграции в состав Российской Федерации. Такой документ и ввод войск принесёт долгожданный мир на землю Донбасса, — сказал Лайфу ветеран войны в Донбассе — донецкий политолог Александр Матюшин.

Он пояснил, что сейчас сложилась крайне сложная ситуация. Украинская группировка обстреливает города каждый день. Вылазки диверсантов, которых уничтожили уже при попытке вторгнуться на территорию России, лишь демонстрируют весь ужас, который творится в ЛДНР. Разрушаются школы, совершаются попытки минировать социальные объекты. Гибнут мирные люди. В ЛНР идут интенсивные бои. Всё это может наконец закончиться для Донбасса.

Реакция Украины

Фото © Shutterstock

Украина по своей вине навсегда потеряла ещё два региона. Спустя восемь лет после Крыма Киев лишился Донбасса уже официально. В стране созывают Совет по национальной безопасности и обороне. Учитывая, что Крым был взят без боя, после ввода российских войск в Донбасс украинская армия может отказаться от противостояния с российскими военнослужащими. Кроме того, такое решение даст надежду и другим регионам юго-востока Украины на воссоединение с Россией. Известно, что прорусские настроения сильны в Одессе и Харькове, а также в других регионах страны.

Международная арена

Пересмотр границ в Европе, скорее всего, не признают. Это решение может осложнить отношения между Россией и западными странами. Вероятно, МИДу РФ придётся им напоминать, как они резали Югославию и воссоединяли Германию. Двойные стандарты работают против них. И России, ждавшей почти восемь лет выполнения Минских соглашений, это уже неважно.

Фото © Shutterstock

— Я думаю, что для мирового сообщества это демонстрирует решимость России отстаивать свою точку зрения и интересы. Это фиксирует позицию российского руководства, которое терпеливо в течение семи лет ожидало выполнения Минских соглашений. Как бы сегодня западные политики себе ни представляли эту историю, речи о Крымском сценарии нет. Речь идёт об уникальной ситуации, которая сложилась в Донбассе, — сказал Лайфу политолог Алексей Мартынов.

Готовность России к ограничительным мерам

— Думаю, что теперь на нашу страну обрушится тот самый девятый вал санкций, которым нас так долго пугали. Вполне возможно, что жёстких — вплоть до отключения от SWIFT и заморозки "Северного потока – 2". Можно ожидать шторма на биржах, можно ожидать падения рубля, — считает политолог Дмитрий Родионов.

По его словам, в украинских пабликах уже распространяются панические настроения, которые свидетельствуют о том, что Зеленский готов признать потерю всего Донбасса, если это позволит ему выйти из Минских соглашений. Вероятно, это станет лучшим вариантом. В Краматорске и Северодонецке уже начинается эвакуация документации, а местные силовики поговаривают о том, чтобы перейти на сторону ЛДНР.

— Все последние дни западные страны отправляли Москве сигналы о том, что не надо этого делать. Нужно понимать главное: если бы мы этого не сделали, то республики ждал бы геноцид. То, что происходило последние три дня, — это фактически возобновление полномасштабных боевых действий. Сегодня дошло до того, что украинский снаряд уничтожил КПП на российской территории, куда заехали две БМП. Вы можете себе представить, что мексиканский БТР или БМП заезжают на территорию США? Это автоматически будет означать начало военных действий со стороны Вашингтона. Сейчас решается не судьба Донбасса, а судьба Украины. Лучше поздно, чем никогда. Надо отложить эмоции и продумать, что делать дальше. Я уверен, что если военно-политическое руководство пошло на этот шаг, то стратегия у него имеется. Я думаю, что планы разрабатывались давно и лежали на столе. Оставалось только подпись и дату подставить, — сказал Родионов.

Политолог отметил, что для других уже признанных Россией самопровозглашённых республик — Южной Осетии и Абхазии — подобная ситуация стала гарантией безопасности и остановки войны. После того как их признала Россия, последовали аналогичные акты и из некоторых других стран. А в политологическом смысле, когда государство признаёт не одна страна, а более четырёх, республика считается признанной, что позволяет ей наладить экономическое сотрудничество. Вспомним Цхинвал, которому после признания России уже не грозила военная агрессия Грузии.

Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России? Да Нет. Повторяется сценарий с Южной Осетией и Абхазией Украина реинтегрирует территорию Донбасса