Врач рассказала какие препараты предотвратят развитие постковидного синдрома Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского университета Роза Ваколюк рассказала о постковидном синдроме, как его вылечить и предотвратить. 22 февраля, 13:45 Обложка © shutterstock

На фоне снижения тяжести заболевания новым штаммом коронавируса Омикроном, врачи сегодня стали особое внимание уделять последствиям болезни. Роза Ваколюк рассказала, что они лечили пациентов и в первую волну и при штамме Дельта и сейчас в период Омикрона. Общее у вируса - это последствия перенесенного заболевания. Вне зависимости от пола, возраста и тяжести течения болезни, постковидный синдром может быть ярко выражен и иметь такие последствия как инсульт, инфаркт, развитие диабета и поражение печени.

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Роза Ваколюк рассказала, что термин «постковидный синдром» был введен Всемирной организацией здравоохранения в октябре 2021 года. Что это такое? Это то состояние больного, те симптомы, которые у него есть, через 12 недель после перенесенного ковида. Считается, что постковидный синдром может длиться от трех до шести месяцев. Все очень индивидуально. Постковидный синдром встречается и у молодых людей, и у пациентов без сопутствующих заболеваний и даже у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. Спустя несколько недель после выздоровления люди жаловались, что не могут прогуляться по улице без одышки, не могут полноценно заниматься спортом, не могут полноценно работать.

Поэтому сегодня, отметила врач, главная рекомендация — это правильное лечение. Нужно как можно раньше начать прием противовирусных препаратов прямого действия, таких как нобазит, интерферон или осельмтамивир. Это позволит остановить размножение вируса в организме.

Роза Ваколюк пояснила, что очень важно применение противовирусных препаратов прямого действия, клинические исследования которых на коронавирус были достоверно проведены. Среди них, например, нобазит. Он снижает концентрацию вируса, тем самым не дает ему распространиться по организму и повреждать сердечно-сосудистую систему, вызывая инфаркты и инсульты, а также оказывать токсическое действие на организм в результате чего может страдать печень, поджелудочная железа и другие органы.

В первые дни болезни симптомы и у гриппа и у ОРВИ, и у коронавируса одинаковы. Порой определить, чем именно болен пациент, может помочь только тест. Роза Ваколюк отметила, что плюс нобазита в том, что его можно принимать уже в первые часы заболевания. При этом он будет эффективен и в случае гриппа, и при ОРВИ, и при коронавирусе.

Так же в период после болезни врач рекомендует в течении месяца принимать антикоагулянты. Особенно пациентам с избыточным весом и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Важно также сдать анализы на показатель крови на сахар (гликированный гемоглобин) и на печеночные ферменты. Это позволит выявить последствия ковида и предотвратить серьезные осложнения перенесенной болезни.

Авторы Валерия Мишина