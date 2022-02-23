За Веру, Царя и Отечество: Как служили в царской армии 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В советское время он был установлен в качестве праздника в честь созданной после революции Красной армии. 22 февраля, 21:40 Русская пехота. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © antikvariat.ru

В допетровские времена военным сословием были стрельцы, которые всю жизнь проводили на государственной службе. Они были наиболее обученными и почти профессиональными войсками. В мирное время они жили на земле, которая была пожалована им за службу (но лишались её, если по какой-то причине покидали службу и не передавали её по наследству), и выполняли массу других обязанностей. Стрельцам надлежало следить за порядком и участвовать в тушении пожаров.

В случае серьёзной войны, когда требовалась большая армия, проводился ограниченный набор из числа податных сословий.

Служба стрельцов была пожизненной и передавалась по наследству. Теоретически существовала возможность уйти в отставку, но для этого нужно было либо найти кого-то себе на замену, либо заслужить её прилежной службой.

Кандалы для призывника

Регулярная армия появилась в России при Петре I. Желая создать регулярную армию по европейскому образцу, царь издал указ о рекрутской повинности. Отныне в армию вербовали не на отдельные войны, а на постоянную службу. Рекрутская повинность была всеобщей, то есть ей подлежали абсолютно все сословия.

При этом в самом невыгодном положении оказались дворяне. Для них была предусмотрена поголовная служба, правда почти всегда они служили на офицерских должностях.

Офицер, бомбардир и фузелёр артиллерийского полка (1700 - 1720 годы), Фузилер Драгунского полка. Фото © Wikipedia

Крестьяне и мещане отдавали в рекруты лишь по несколько человек от общины. В среднем в рекруты забирали лишь одного мужчину из ста. Уже в 19 веке вся территория страны была поделена на две географические полосы, с каждой из которой раз в два года набирали по 5 рекрутов на тысячу мужчин. В форс-мажорных ситуациях мог быть объявлен чрезвычайный набор — 10 и более человек на тысячу мужчин.

Кого отдать в рекруты определяла община. А в случае, если речь шла о крепостных крестьянах, как правило, решал помещик. Много позднее, уже к концу существования рекрутской системы, было решено устраивать между кандидатами в рекруты жеребьёвку.

Как такового призывного возраста не существовало, но, как правило, рекрутами становились мужчины в возрастном промежутке 20–30 лет.

Весьма любопытно, что первые полки в регулярной армии именовались по фамилиям их командиров. В случае, если командир погибал или уходил, название полка должно было меняться в соответствии с фамилией нового. Однако испугавшись путаницы, которую неизменно порождала подобная система, было решено заменить названия полков в соответствии с российскими местностями.

Попадание в рекруты было для человека, пожалуй, наиболее значительным событием в жизни. Ведь это практически гарантировало, что он навсегда покинет родной дом и больше никогда не увидит родных.

В первые годы существования рекрутской системы при Петре побеги рекрутов были столь частым и распространённым явлением, что по пути на "рекрутные станции", одновременно игравшие роль сборных пунктов и "учебки", рекрутов сопровождали конвойные команды, а их самих на ночь заковывали в кандалы. Позднее вместо кандалов рекрутам стали делать татуировку — маленький крестик на тыльной стороне ладони.

А. Ф. Зубов, Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы 21 декабря 1709 года, работа 1711 года. Фото © Wikipedia

Любопытной особенностью петровской армии было существование т.н. полонных денег — компенсации, выплачиваемой офицерам и солдатам за лишения, которые они претерпели, находясь во вражеском плену. Вознаграждение отличалось в зависимости от страны-противника. За пребывание в плену в европейских государствах компенсация была вдвое ниже, чем за плен в нехристианской Османской империи. В 60-е годы 18 века эта практика была отменена, поскольку возникли опасения в том, что солдаты не будут проявлять должного усердия на поле боя, а будут чаще сдаваться в плен.

Начиная с петровских времён в армии широко практиковались выплаты премиальных не только за отдельные подвиги в бою, но и за победы в важных сражениях. Пётр распорядился наградить каждого участника Полтавской битвы. Позднее, во время Семилетней войны, за победу в сражении под Кунерсдорфом все участвовавшие в ней нижние чины получили премию в виде полугодового жалования. После изгнания армии Наполеона с российской территории в Отечественной войне 1812 года все без исключения армейские чины получили премию также в размере полугодового жалования.

Никакого блата

На протяжении всего 18 века постепенно смягчались условия службы как для солдат, так и для офицеров. Перед Петром стояла чрезвычайно сложная задача —буквально с нуля создать боеспособную регулярную армию. Действовать приходилось методом проб и ошибок. Царь стремился лично контролировать многие вещи, в частности, практически до самой своей смерти он лично утверждал каждое офицерское назначение в армии и зорко следил, чтобы при этом не использовались связи, как родственные, так и дружеские. Звание можно было получить исключительно за свои собственные заслуги.

Кроме того, петровская армия стала настоящим социальным лифтом. Примерно треть офицерского состава армии петровских времён составляли выслужившиеся из простых солдат. Все они получили потомственное дворянство.

После смерти Петра началось постепенное смягчение условий службы. Дворяне получили право освобождения от службы одного человека из семьи, чтобы было кому управлять имением. Затем им сократили срок обязательной службы до 25 лет.

При императрице Екатерине II дворяне получили право вообще не служить. Однако большая часть дворянства была беспоместным или малопоместным и продолжала службу, которая была для этих дворян основным источником дохода.

Ряд категорий населения был освобождён от рекрутской повинности. В частности, ей не подлежали почётные граждане — городская прослойка где-то между простыми мещанами и дворянами. Также от рекрутской повинности были освобождены представители духовенства и купцы.

Все желающие (даже крепостные крестьяне) могли вполне законно откупиться от службы, даже если подлежали ей. Вместо этого им надо было либо приобрести весьма недешёвый рекрутский билет, выдававшийся в обмен на внесение в казну существенной суммы, либо найти вместо себя другого рекрута, например, посулив любому желающему вознаграждение.

"Тыловые крысы"

После того как пожизненная служба была отменена, возник вопрос, как найти место в обществе людям, которые большую часть сознательной жизни провели вдали от общества, в закрытой армейской системе.

В петровские времена такого вопроса не возникало. Если солдат был ещё способен хоть к какой-то работе, ему находили применение где-нибудь в тылу, как правило, его отправляли для обучения рекрутов-новобранцев, на худой конец он становился сторожем. Он по-прежнему числился в армии и получал жалование. В случае дряхлости или тяжёлых увечий солдаты отправлялись на попечение монастырей, где получали от государства определённое содержание. В начале 18 века Пётр I издал специальный указ, согласно которому все монастыри должны были обустроить у себя богадельни для солдат.

Во времена Екатерины II заботу о нуждающихся, в том числе и о старых солдатах, вместо церкви взяло на себя государство. Все монастырские богадельни были распущены, взамен церковь платила государству определённые суммы, к которым добавлялись и казённые средства, на которые существовал Приказ общественного призрения, ведавший всеми социальными заботами.

Все солдаты, получившие на службе увечье, получили право на пенсионное содержание, независимо от срока их службы. При увольнении из армии им предоставлялась единовременная крупная выплата на строительство дома и небольшая пенсия.

Сокращение срока службы до 25-летнего привело к резкому росту числа инвалидов. В современном русском языке это слово означает человека с ограниченными возможностями, но в те времена инвалидами назывались любые отставные солдаты, независимо от того, имели они увечья или нет.

При Павле были сформированы специальные инвалидные роты. Современное воображение при этих словах рисует сборище несчастных калек и дряхлых стариков, но на самом деле в таких ротах служили только здоровые люди. Комплектовались они либо ветеранами строевой службы, которые близки к окончанию срока службы, но при этом здоровы, либо теми, кто по причине какой-то болезни стал не годен к строевой службе, либо переведёнными из действующей армии за какие-либо дисциплинарные проступки.

Рядовой Инвалидной роты. Фото © 1812db.simvolika.org

Такие роты дежурили на городских заставах, охраняли тюрьмы и другие важные объекты, конвоировали каторжников. Позднее на базе некоторых инвалидных рот возникли конвойные.

Солдат, отслуживший весь срок службы, после ухода из армии мог заниматься чем угодно. Он мог сам выбирать любое место жительства, заниматься любыми видами деятельности. Даже если он был призван крепостным крестьянином, после службы он становился свободным человеком. В качестве поощрения отставные солдаты полностью освобождались от налогов.

Почти все отставные солдаты селились в городах. Там им было значительно легче найти работу. Как правило, они становились сторожами, урядниками или "дядьками" у мальчиков из дворянских семей.

В деревню солдаты возвращались редко. За четверть века его успевали забыть в родных краях, а ему было очень трудно вновь приспособиться к крестьянскому труду и ритму жизни. А кроме этого делать в селе было практически нечего.

Начиная с екатерининских времён в губернских городах начинают появляться специальные дома инвалидов, где не способные к самообеспечению отставные солдаты могли жить на полном пансионе и получать уход. Первый такой дом, получивший название Каменноостровский, появился в 1778 году по инициативе цесаревича Павла.

Павел I Петрович. Фото © Wikipedia

Павел вообще очень любил солдат и армию, поэтому уже став императором распорядился переоборудовать в дом инвалидов Чесменский дворец — один из императорских путевых дворцов. Однако при жизни Павла этого сделать не удалось из-за проблем с водоснабжением, и только через два десятилетия он всё же открыл свои двери для ветеранов Отечественной войны 1812 года.

Отставные солдаты стали одной из первых категорий людей, получивших право на государственную пенсию. Право на неё также получали солдатские вдовы и малолетние дети, если глава семьи умер во время службы.

"Солдатки" и их дети

Солдатам не возбранялось жениться, в том числе и во время службы, с разрешения командира. Жёны солдат и их будущие дети входили в особую категорию солдатских детей и солдатских жён. Как правило, большая часть солдатских жён выходила замуж ещё до того, как их избранники попадали в армию.

"Солдатки" после призыва мужа на службу автоматически становились лично свободными даже в том случае, если до этого были крепостными. Поначалу рекрутам разрешено было брать с собой на службу и семью, но позднее это правило отменили и семьям рекрутов разрешалось присоединяться к ним только после того, как они прослужат некоторое время.

Солдатка, жена солдата в Российской империи. Фото © pantikapei.ru

Все дети мужского пола автоматически попадали в особую категорию солдатских детей. Фактически они с рождения находились в ведении военного ведомства. Они были единственной в Российской империи категорией детей, которые законодательно обязывались учиться. После обучения в полковых школах "солдатские дети" (с 19 века их стали звать кантонистами) служили в военном ведомстве. Благодаря полученному образованию они не очень часто становились простыми солдатами, как правило, имея унтер-офицерские должности либо служа на нестроевых специальностях.

В первые годы своего существования регулярная армия летом обычно жила в полевых лагерях, а в холодное время года уходила на зимние квартиры — размещаясь на постой в сёлах и деревнях. Избы для жилья им предоставляли местные жители в рамках квартирной повинности. Такая система вела к частым конфликтам. Поэтому с середины 18 века в городах стали возникать специальные районы — солдатские слободы.

В каждой такой слободе были лазарет, церковь и баня. Возведение таких слобод было достаточно затратным, поэтому не все полки получили себе отдельные слободы. Параллельно с этой системой продолжала функционировать и старая постойная, которая применялась во время военных походов.

Привычные нам казармы появились на рубеже 18–19 веков и поначалу только в крупных городах.

По призыву

На протяжении 19 века срок службы рекрутов неоднократно сокращался: сначала до 20 лет, затем до 15 и наконец до 10. Император Александр II в 70-е годы провёл масштабную военную реформу: на смену рекрутской повинности пришла всеобщая воинская повинность.

Александр II Николаевич. Фото © Wikipedia

Впрочем, слово "всеобщая" не должно вводить в заблуждение. Всеобщей она была в СССР и является в современной России, а тогда служил далеко не каждый. С переходом на новую систему выяснилось, что потенциальных призывников в несколько раз больше, чем того требуют нужды армии, поэтому служил не каждый годный по состоянию здоровья молодой человек, а только тот, который вытянул жребий.

Происходило это так: призывники бросали жребий (тянули из ящика бумажки с номерами). По его итогам часть призывников отправлялась в действующую армию, а те, кто жребий не вытянул, зачислялись в ополчение. Это означало, что они не будут служить в армии, но могут быть мобилизованы в случае войны.

Призывной возраст несколько отличался от современного, в армию нельзя было призвать ранее 21 года и позже 43 лет. Призывная кампания проходила раз в год, после окончания полевых работ — с 1 октября по 1 ноября.

Фото © Wikipedia

Призыву подлежали все сословия, за исключением духовенства и казаков. Срок службы составлял 6 лет, но позднее, в начале ХХ века, был сокращён до трёх лет для пехоты и артиллерии (в остальных родах войск служили четыре года, на флоте — пять лет). При этом совсем неграмотные служили полный срок, закончившие простенькую сельскую церковно-приходскую или земскую школу служили четыре года, а имевшие высшее образование — полтора года.

Кроме того, существовала весьма разветвлённая система отсрочек, в том числе и по имущественному положению. Вообще не подлежали призыву единственный сын в семье, внук при дедушке и бабушке, у которых не осталось других трудоспособных потомков, брат, у которого были младшие братья и сёстры без родителей (то есть старший в семье сирот), а также преподаватели университетов.

Отсрочка по имущественному положению на несколько лет предоставлялась владельцам бизнеса и крестьянам-переселенцам для устройства дел, а также студентам учебных заведений. Не подлежала призыву часть инородческого (т.е. нехристианского) населения Кавказа, Средней Азии и Сибири, а также русское население Камчатки и Сахалина.

Полки старались комплектовать по территориальному принципу, чтобы призывники из одного региона служили вместе. Считалось, что совместная служба земляков будет укреплять сплочённость и боевое братство.

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Армия петровского времени стала непростым испытанием для общества. Невиданные прежде условия службы, пожизненный срок службы, отрыв от родной земли — всё это было непривычно и тяжело для рекрутов. Впрочем, в петровские времена это отчасти компенсировалось отлично работавшими социальными лифтами. Некоторые из первых петровских рекрутов положили начало дворянским военным династиям. В дальнейшем, с сокращением срока службы, армия стала главным инструментом освобождения крестьян от крепостной зависимости. С переходом на призывную систему армия превратилась в настоящую школу жизни. Срок службы теперь был уже не таким значительным, а призывники возвращались из армии грамотными людьми.