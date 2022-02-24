Новые правила начисления платы за общедомовые расходы: У кого увеличится сумма в платёжках Правительство РФ утвердило поправки в правила начисления платы за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах. Кто из собственников теперь будет платить больше, разобрался Лайф. 23 февраля, 21:40 Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Все владельцы квартир в России платят за электричество, воду, отопление и прочие коммунальные ресурсы, которые они расходуют. А ещё платить приходится за общие ресурсы, которые идут на освещение и уборку подъездов. Дело в том, что право собственности на квартиру автоматически подразумевает право собственности на общее имущество (статья 289 и статья 36 Гражданского кодекса РФ. — Прим. Лайфа). Следовательно, собственники этого общего имущества должны его содержать, то есть платить за обслуживание, ремонт, отопление и электричество, затрачиваемые при использовании этого имущества, и т.д. (статья 39 Гражданского кодекса РФ. — Прим. Лайфа ). Это обязательный платёж. Он зависит от площади квартиры: чем больше квартира, тем больше приходится платить за содержание общего имущества. Полный перечень всех общедомовых нужд содержится в Правилах предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. А вот правила начисления платы за содержание общедомового имущества (СОИ) определены в другом Постановлении Правительства РФ — № 491 от 13 августа 2006 года. И вот теперь в этот документ внесён ряд поправок , которые могут повлиять на итоговую цифру в ежемесячной платёжке за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Что поменяется в платёжках

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Расчёт стоимости коммунальных ресурсов, потраченных на содержание общедомового имущества, будет вестись в зависимости от наличия или отсутствия общедомового счётчика (раньше даже при наличии счётчика можно было использовать региональные нормативы, теперь нет).

При наличии исправного общедомового счётчика хозяевам квартир придётся выбрать один из двух вариантов.

1. Если на общем собрании собственников решено, что плата за СОИ будет начисляться строго по показаниям общедомового счётчика, то в платёжках будет отражаться некая фиксированная сумма по каждому ресурсу, исчисляемая в зависимости от показаний счётчика, количества квартир в доме и площади этих самых квартир. Это самая справедливая формула, так как она предполагает плату только за фактически потреблённые ресурсы.

2. Если собственники отдельно не договорились о порядке расчёта за СОИ, то по умолчанию будет применяться другой вариант, согласно которому соответствующий ресурс (вода, электроэнергия, тепло) в течение календарного года будет оплачиваться по региональному нормативу потребления, а в следующем году в течение первого квартала будет происходить корректировка с учётом показаний счётчика за прошлый год.

По такой формуле владельцам квартир придётся либо доплачивать (например, если зима более холодная, то плата за отопление будет больше), либо, наоборот, некоторую часть денег вернут в счёт будущих платежей. Понятно, что при этом варианте фактически финансовые расходы будут больше: либо из-за переплаты в следующем году, либо (в случае меньшего фактического потребления) в связи с тем, что в течение всего года платежи будут собирать реальными деньгами, а перерасчёт будет произведён в следующем году и без учёта инфляции.

Если общедомового счётчика нет (такая ситуация до сих пор встречается в старых домах), то плату за общедомовые ресурсы будут начислять только по нормативу потребления без последующей корректировки. В большинстве регионов это самый дорогой вариант (хотя бы потому, что при превышении установленных нормативов за каждый вид ресурса предусмотрена повышенная ставка).

Кстати, новые поправки правительства оговаривают возможность исключения из СОИ (в частности, из сточных вод) объёма воды, используемого управляющей компанией для полива газона и зелёных насаждений или для заливки катка на придомовой территории ( пункт 44 новой редакции Правил предоставления коммунальных услуг № 354. — Прим. Лайфа). Правда, для этого по каждому такому факту расхода воды придётся составить акт, подписанный управляющей компанией и представителями организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Как отразятся новые правила на итоговой сумме в платёжке

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— Очевидно, что поправки, которые предложило правительство, носят двойственный характер, — считает адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Для тех владельцев квартир, в чьих домах установлены новые (умные) системы подсчёта общедомовых ресурсов, или в случае, если сами собственники квартир проявляют активную позицию по контролю за расходами, новации будут способствовать сокращению расходов на оплату ЖКУ, а для всех остальных, скорее всего, плата возрастёт.

Схожая позиция указана в пояснительной записке к Постановлению Правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года, которое и вводит новации.

По мнению авторов документа, собственники помещений должны быть стимулированы принимать меры к экономному расходованию ресурсов, а управляющие компании должны обладать достаточными средствами для оплаты сверхнормативного потребления коммунальных услуг на СОИ (в настоящее время все сверхнормативные расходы обязаны погашать управляющие компании за свой счёт).

Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Авторы Максим Греков