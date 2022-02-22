"Своих не бросаем": По всей стране прошли акции в поддержку жителей ДНР и ЛНР Сразу после обострения ситуации в Донбассе и прибытия беженцев из Донецкой и Луганской республик в регионах России люди стихийно вышли на поддержку и начали организовывать помощь беженцам. 22 февраля, 19:58 Обложка © VK/Молодая Гвардия | Марий Эл

Границу с Ростовской областью пересекли уже более 80 000 жителей ДНР и ЛНР. Регионы России повсеместно выражают желание и готовность принять бегущих от войны у себя. Так, жители Иркутской области обратились к землякам через соцсети с просьбой помочь в сборе гуманитарной помощи и организации размещения прибывающих в регион. Уже сейчас там действует несколько пунктов и координационных центров. Активисты надеются привлечь больше волонтёров и призывают всех неравнодушных записываться в добровольцы.

Волонтёры и молодёжь Благовещенска провели акцию в поддержку решения о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Активисты зажгли свечи в виде хештега "Мы вместе", чтобы выразить своё участие жителям республик. В Амурской области волонтёры центра "Выбор" с готовностью присоединяются к работе регионального штаба акции по сбору гуманитарной помощи. "Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас как никогда важно почувствовать, что #МыВместе".

В это непростое время мы хотим поддержать жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас на самом деле нуждаются в помощи и участии. В эти дни волонтёры региональных штабов акции "Мы вместе" в разных регионах России работают в полную силу для оказания помощи людям, прибывающим в Россию из Донбасса Заявление волонтёров Амурской области

В Республике Алтай, Орловской области, Башкирии, Краснодарском крае и многих других регионах жители вышли на улицы городов с плакатами в поддержку решения президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.









А в Марий Эл и Югре организовали автопробег по регионам с девизами #МыВместе и #Своихнебросаем.









Кроме того, жители России предлагают и реальную помощь беженцам из ДНР и ЛНР. В соцсетях люди публикуют посты о готовности принять у себя в квартирах и домах тех, кто бежит от войны.

Авторы Алексей Соков