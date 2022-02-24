Какие объекты Минобороны Украины уничтожила Российская армия Оглавление Принуждение Украины к миру Особое распоряжение В оборонном ведомстве РФ сообщили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. 352118 352118 Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Принуждение Украины к миру

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Сразу после получения приказа подразделения Минобороны России нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам на территории региона. Обстрелам подверглись объекты ПВО, военные аэродромы и места базирования военной авиации ВСУ. Позднее в военном ведомстве заявили, что все средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины подавлены, а военная инфраструктура авиабаз Вооружённых сил Украины выведена из строя. Отдельно в Минобороны отметили, что украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Одновременно с нанесением ударов по военной инфраструктуре Украины наступление начали военнослужащие ДНР и ЛНР. К утру 24 февраля советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что войскам удалось взять под контроль город Счастье и Станицу Луганскую, ранее оккупированные украинскими военными. Сразу после этого в ЛНР заявили, что военным удалось сбить два украинских Су-24 в районе населённых пунктов Смелое и Степовое, а также два беспилотника Bayraktar TB2, вооружённых боевыми ракетами. Представители ЛНР сообщают, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции, оставив многие населённые пункты, включая Лопаскино в пригороде Луганска.

Временный пункт пропуска через линию соприкосновения Станица Луганская. Фото © ТАСС / Александр Река

Ближе к обеду 24 февраля эти данные подтвердили российские военные. Представители Минобороны РФ заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Представители Минобороны добавили, что заявление главкома украинской армии Залужного о "потерях российских самолётов и бронетехники" — полное враньё.

Бегство украинских военных фиксируют и в ДНР. По словам представителей вооружённых сил республики, украинские силовики в спешном порядке покидают Волноваху. Также подразделения ДНР ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и спешно оставляют свои позиции. Лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что операция закончится, а города Донбасса "будут освобождены". Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин добавил, что задача сил ДНР — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что украинские военные понесли тяжёлые потери и запросили гуманитарный коридор для эвакуации, а также заявляют об отказе выполнять преступные приказы.

Танки украинских войск движутся после военной операции России 24 февраля 2022 года в Чугуеве, Харьковская область, Украина. 24 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Одновременно с заявлениями представителей ДНР советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что "лёгкой операции у нас не будет, перед нами глубоко эшелонированная оборона Украины". При этом в ДНР сообщают, что ВСУ готовят ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах.

Особое распоряжение

Параллельно с наступательными действиями ДНР и ЛНР в Донбассе Российская армия продолжает нанесение ударов по ключевым военным объектам Украины высокоточным оружием. В Минобороны России заявляют, что высокоточным оружием уничтожается авиация ВСУ.

Бывший сотрудник Главного оперативного управления Генштаба СССР, подполковник запаса Евгений Головня отметил, что ограниченного использования высокоточного оружия оказалось достаточно, чтобы вся сеть противовоздушной обороны Украины была уничтожена.

Гражданских и каких-то важных объектов инфраструктуры это не коснулось. Военные склады, хранилища с топливом, снаряжением. По этим целям и отработали. Аэродромная инфраструктура и места базирования беспилотников — у ВСУ теперь нет ничего, от слова "совсем" Евгений Головня Бывший сотрудник Главного Оперативного Управления Генштаба СССР

Конкретные данные о применении высокоточного оружия, по словам Головни, Минобороны может раскрыть после завершения операции. Однако уже сейчас можно констатировать, что ни системы ПВО, ни военной логистики, ни военно-морских сил, в том числе в порту Одессы, ни пограничных войск у Украины не осталось. Масштаб применения высокоточного оружия, по словам Головни, свидетельствует о том, что для уничтожения ключевых военных объектов на Украине Россия не применила "и десятой части от всего арсенала".

Авторы Сергей Андреев