Три женских имени, носительницы которых обречены на онкологию

Онкология бывает и у детей, и у взрослых, природа возникновения раковых заболеваний до сих пор полностью не изучена. Существуют и мистические теории появления рака в организме человека. Одной из них поделился экстрасенс и парапсихолог Артемий Никара. Он перечислил три женских имени, которые могут, по его мнению, стать причиной развития онкологии у их носительниц.

Ирина

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В переводе с древнегреческого языка имя Ирина означает "покой", "мир". Это имя — на третьем месте по степени риска. Как утверждает Артемий Никара, раковые опухоли у носительниц этого имени объяснимы очень плохой медицинской кармой. Онкология развивается стремительно, во многом из-за эмоционального перенапряжения и нагрузок, которые Ирины несут на своих хрупких плечах.

Дарья

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Дарья с древнеперсидского переводится как "победительница". Называя так дочь, родители вряд ли ожидают, что девочке придётся пытаться победить онкологию. Экстрасенс Никара говорит, что с раннего детства носительницы имени Дарья имеют склонность к раковым заболеваниям. Предотвратить фатальные последствия можно, начав пристально следить за здоровьем Даш с первых дней их жизни.

Алиса

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