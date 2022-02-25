Три женских имени, носительницы которых обречены на онкологию
Для многих диагноз "рак" звучит как приговор. Люди опускают руки и не знают, с чего начать лечение. Экстрасенс Артемий Никара назвал имена тех женщин, которым за здоровьем надо следить с юных лет.
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Онкология бывает и у детей, и у взрослых, природа возникновения раковых заболеваний до сих пор полностью не изучена. Существуют и мистические теории появления рака в организме человека. Одной из них поделился экстрасенс и парапсихолог Артемий Никара. Он перечислил три женских имени, которые могут, по его мнению, стать причиной развития онкологии у их носительниц.
Ирина
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В переводе с древнегреческого языка имя Ирина означает "покой", "мир". Это имя — на третьем месте по степени риска. Как утверждает Артемий Никара, раковые опухоли у носительниц этого имени объяснимы очень плохой медицинской кармой. Онкология развивается стремительно, во многом из-за эмоционального перенапряжения и нагрузок, которые Ирины несут на своих хрупких плечах.
Дарья
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Дарья с древнеперсидского переводится как "победительница". Называя так дочь, родители вряд ли ожидают, что девочке придётся пытаться победить онкологию. Экстрасенс Никара говорит, что с раннего детства носительницы имени Дарья имеют склонность к раковым заболеваниям. Предотвратить фатальные последствия можно, начав пристально следить за здоровьем Даш с первых дней их жизни.
Алиса
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Древнегерманское имя Алиса переводится как "благородная девушка". Как полагает парапсихолог Никара, Алисы наиболее подвержены риску онкологических заболеваний. В детском возрасте носительницы этого имени растут крепкими и, в отличие от сверстников, очень редко болеют. К несчастью, отменное здоровье может оказаться лишь иллюзией. В случае с Алисами болезнь подкрадётся незаметно. Проявить себя она может в подростковом возрасте. Речь идёт не только об онкологии, но и о врождённых недугах, пишет Пятый канал. При этом отмечает, что, конечно же, связь возникновения рака и женских имён субъективна, не имеет ничего общего с результатами изысканий официальной науки. Приведённая в заметке информация — исключительно мнение специалиста Артемия Никары.