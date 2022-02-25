Роскошь "Кровавого пастора" : Как живёт и чем владеет Александр Турчинов, идеолог военных преступлений на Донбассе Следственной комитет России считает тяжеловеса украинской политики Александра Турчинова причастным к гибели 2600 мирных жителей Донбасса и намерен привлечь его к ответственности. Чем он прославился? 24 февраля, 21:40 Обложка © Wikipedia

В течение восьми последних лет украинские военные целенаправленно обстреливали из крупнокалиберерной артиллерии мирных жителей Донбасса. Среди погибших — более 2600 гражданских, а среди раненых – около 5500 человек. Следственный комитет России готов привлечь виновных к уголовной ответственности. Те, кто отдавал и исполнял приказы, уже известны поименно. На данный момент в этом списке 85 человек. Один из самых одиозных — "кровавый пастор" Александр Турчинов.

— По поводу моего введения в список "особо разыскиваемых военных преступников". Эти угрозы меня совсем не беспокоят и не интересуют, — в Фейсбуке Турчинов храбрится и призывает к войне. — Берём оружие! Слава, Украине!

Комсомолец, баптист и фигурант уголовных дел

Через месяц Александру Турчинову исполнится 58 лет. Он настоящий тяжеловес украинской политики: был вице-премьером, главой Службы безопасности, главнокомандующим Вооружёнными силами, секретарём Совета национальной безопасности и обороны, исполнял обязанности президента, преседательствовал в Верховной раде.

Александр Турчинов в молодости. Фото © stroymore.ru

Турчинов учился на металлурга, но по специальности почти не работал, предпочтя политическую карьеру. В конце 80-ых он возглавил райком комсомола, затем заведывал отделом пропаганды обкома. В 1993 году стал советником Леонида Кучмы — будущего президента Украины. В нулевых считался другом и "правой рукой" Юлии Тимощенко, был вторым человеком в её партии "Батькивщина". В десятых встал на сторону Петра Порошенко, в двадцатых руководил штабом его партии "Европейская солидарность".

Александра Турчинова неоднократно называли лидером «ястребов» украинской политики за его агрессивные высказывания в адрес России. Он приравнивал СССР к гитлеровской Германии. Обвинял нашу страну в причастности к терактам в Брюсселе. Призывал к войне с русскими. Во время крымских событий оказался единственным, кто выступал за введение военного положения. «Когда Москву возьмем, тогда [война] и закончится», — заявлял Турчинов.

Александр Турчинов. Фото © ТАСС / Михаил Маркив

На Украине у Турчинова неодназначная репутация. В 2009 году его обвинили в проведении госзакупок по неконкурентной схеме более чем на 52 млрд гривен. В 2017-ом заподозрили в монополизации рынка обмена валют и неуплате налогов. Против него возбуждали три уголовных дела: в 2002-м за воспрепятствование расследованию отмыва серых денег, в 2013-м за призывы к государственному перевороту, в 2017-м за возможное хищение $800 млн из бюджета страны.

Любопытный штрих к портрету Александра Турчинова — он баптист и, будучи уже зрелым мужчиной, крестился в евангелистской церкви "Слово жизни". Турчинов проводит там диаконские служения и проповедует. В социальных сетях он получил прозвище "Кровавый пастор".

Александр Турчинов читает проповедь. Присутствует Петр Порошенко. Фото © strana.best

Имение и элитные квартиры

Александр Турчинов живёт в историческом "писательском" доме на углу улицы Михаила Коцюбинского в Киеве. Его двуъярусные хоромы площадью 200 м2 занимают шестой и седьмой этажи. Чтобы войти в квартиру, нужно пройти через охранника в предбаннике и две бронированные двери. Стоимость подобной недвижимости в пересчете на российские рубли оценивается примерно в 120 млн.

Александр Турчинов с женой и сыном живёт в писательском доме на улице Михаила Коцюбинского, 2 в Киеве. Фото © Yandex Карты

Жене Турчинова, Анне, принадлежат просторные аппартаменты на 382 "квадрата" в элитном ЖК «Альпийский». Этот жилой комплекс находится на склонах Батыевой горы на улице Протасов Яр в Киеве, славится великолепными видами из окон и высокими потолками на три с лишним метра. Территория огорожена и круглосуточно охраняется. Есть ландшафтный сад с фонтами, фитнес-центр с бассейном, спа-центр и своя котельная. На вторичке подобное жильё продаётся за эквивалент 27 млн рублей.

На жену Турчинова, Анну, записаны аппартаменты в элитном ЖК "Альпийский" на улице Протасов Яр, 8. Фото © © flatfy.ua

Анна Турчинова не может позволить себе такую роскошь. Она скромный декан факультета экологии в Национальном педагогическом университете. Турчинов признавался, что смог заработать на всё это сам, предоставляя бизнесу консультационные услуги.

Не меньшую лепту в благосостояние семья вносит тёща.

— Уникальная женщина. Двадцать лет работала на «Южмаше», где производили ракеты. Но когда настали другие времена, она со своим неуемным характером пошла работать в практическую экономику. Занялась торговлей, — рассказывал Турчинов.





Тёщу Тручинова зовут Тамара Белиба. Её деловые таланты очень разнообразны. Она соучредитель житомирского фермерского хозяйства "Вакуло и ко", литовской консалтинговой компании "Экономикос Институтас" и даже киевского кинопроизводственного предприятия "Кинотур". Но главный её бизнес — это две киевские фирмы в сфере управления недвижимостью "МЦ-ОФИС" и "Экостильком". Через эти юрлица Белиба владеет шестью тысячами "квадратов" коммерческой недвижимости на проспекте Королева, одиннадцатью сотками земли на улице Туровской, тысячью "квадратов" нежилых помещений на улице Коновальца в премиальной новостройке, а также настоящим барским имением в селе Белогородка неподалеку от Киева.

Имение в Киевской области на Владимирской улице, записанное на фирму тёщи Турчинова. Фото © twitter / tweetsNV

Поместье тёщи Турчинова представляет собой трёхэтажное шале площадью тысяча "квадратов" и полгектара земли. В нескольких ста метрах находится особняк поскромнее, принадлежащий сыну Турчинова, 29-летнему Кириллу. К слову, Турчинов-младший числится старшим офицером Национальной гвардии. Но простые украинцы сомневаются, что этот парень участвовал в реальных боях, по этому поводу ходило множество мемов. Согласно торговому регистру Украины, офицер Кирилл Турчинов учредил фирму "Инфотур Девелопмент", занимающуюся посредничеством в размещении рекламы, и имеет долю в киевском люксовом ресторане Montecchi Capuleti.

Как поступить с военными преступниками, причастными к гибели мирных жителей Донбасса? Преследовать их в других странах, добиваться выдачи и отправлять под суд. Достаточно осудить заочно на длительный срок.

Авторы Егор Пережогин