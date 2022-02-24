Банки работают в штатном режиме, а ажиотаж на рынках начал спадать Ажиотажный спрос на те или иные активы, а также резкое падение рынков на фоне новостей — идеальное время для спекуляций. В такой ситуации клиентам банков нужно сохранять спокойствие. 24 февраля, 15:52 Обложка © Shutterstock

Поддаваться эмоциональным решениям в области финансов — верный способ потерять деньги. Тем более когда появляется много разноплановых новостей. Например, в Интернете уже начали размещать посты о том, что в некоторых банкоматах якобы закончились доллары. Такое происходит каждый день, но на это просто не обращают внимания. В периоды ажиотажа на рынке такая новость может толкнуть клиентов на необдуманные шаги. В банках отметили, что никаких проблем с обслуживанием карт нет, как и с дефицитом наличных денег.

Снимать средства с карт и переводить в наличные бессмысленно. Если вы привыкли пользоваться картой, то пользуйтесь. Ничего не изменится. Банки работают в штатном режиме.

Ситуация на рынках в такой обстановке меняется стремительно, пытаться угадывать развитие событий бессмысленно. Рынок всегда работает с упреждением, любые резкие колебания происходят из-за перестраховки.

Когда же ситуация становится ясной, то всё возвращается к норме. Действия в "горячей" фазе почти всегда ошибочны. Особенно для людей, у которых нет специальных знаний в области финансов.

Экономика России уже сложилась, и, может быть, не сразу, но восстановится в том виде, в котором была. Игры на рынке или с валютными курсами — это всегда лотерея, но именно сейчас это лотерея с максимальными рисками практически без шансов на победу.

Военные операции всегда провоцируют падения рынка, но после их окончания обязательно следует отскок, чаще всего даже с плюсом. Сейчас главное — сохранять ледяное спокойствие. Только оно самый надёжный союзник инвестора.

Авторы Валерия Мишина