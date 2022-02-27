"Круче, чем Tesla": Подмосковный школьник изобрёл супердвигатель и решил поспорить с Илоном Маском Созданный им мотор работает по уникальной схеме и повторно использует выхлопные газы. По мнению старшеклассника, такая конструкция гораздо полезнее электрокаров с их огромными аккумуляторами. 26 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Britta Pedersen-Pool, © Личный архив Макара Климова

Молодого человека зовут Макар Климов, ему 17 лет, и он не хочет стать блогером. Даже в "Твиттере" он оказался только благодаря журналистам, которые помогли ему обратиться к Илону Маску.

Ученик 11-го класса Макар Климов с макетом изобретённого им двигателя. Фото © Личный архив Макара Климова

Парень живёт в Москве, каждый день ездит по полтора часа в школу в Балашиху (учился там до 9-го класса и решил не переходить в другую) и при этом как минимум четырежды в неделю заезжает в Реутов — там есть место, где он может реализовать свои стремления, оно называется "Изобретариум". Спрашиваем у него: а откуда вообще такие ребята берутся?

У меня с раннего детства ни одна машинка, подаренная родителями или кем-либо, не держалась дольше одного дня. Она тут же разбиралась отвёртками очень варварски. А далее я перешёл на ремонт телефонов. Сейчас это моё хобби. Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

Далее Макар поведал, что работа над изобретённым двигателем заняла у него четыре года. То есть надо так полагать, что уже в 13 лет он как минимум знал, что такое цикл Карно и чем принципиально отличается цикл Ванкеля. Мы с вами как сплошь гуманитарии всё же в состоянии, пожалуй, уразуметь, что в цикле Карно работают поршни, а у Ванкеля — вращаются роторы.

Лучше всего, наверное, просто на видео посмотреть, как ротор крутится, впускает в камеру газ, сжимает его, далее искра его воспламеняет, адское пламя своим давлением толкает ротор дальше, и отработанный газ сам собой выходит по ходу этого вращения. У Макара принцип сильно отличается, но, чтобы лучше составить о нём представление, лучше сначала взглянуть на двигатель Ванкеля.

Фрагмент видео © YouTube / CARinfo3d

Итак, вот что сделал Макар под руководством своего научного руководителя. Разумеется, это пока пластиковый образец, воссоздать это в металле ещё только предстоит, сейчас идёт работа над патентом. Поначалу здесь всё, в принципе, напоминает Ванкеля.

Полноразмерный макет компрессорной установки изобретённого двигателя. Видео © Личный архив Макара Климова

— Вы нажимаете зажигание в машине, ротор прокручивается, открывается впускной клапан, через него попадает определённая порция воздуха. После этого ротор прокручивается дальше и закрывает собой этот клапан (герметичность составляет примерно 99%), ротор продолжает крутиться, сжимает этот воздух и открывает выпускной клапан, и сжатый воздух попадает в секцию, где осуществляется впрыск топливной смеси. Далее это всё ещё раз сжимается ротором, воспламеняется, и вот это облако газов попадает в рабочую секцию, где его кинетическая энергия передаётся роторам, и производится подача на основной маховик, основной вал двигателя, — объясняет Макар.

Полноразмерный макет компрессорной установки изобретённого двигателя. Фото © Личный архив Макара Климова

А дальше, как подчёркивает изобретатель, начинается самое интересное. Дело в том, что по стандартной логике остаётся только выбросить в атмосферу отработанный выхлоп. Но этого не происходит.

— У нас нет выпуска. Далее за счёт параллельного строения двигателя все газы идут в соседнюю секцию, а они же горячие, у них осталась какая-то энергия, и они её сообщают ротору, тем самым отводят тепло и дают дополнительный крутящий момент, который передаётся на вторичный вал. Тем самым увеличивается КПД, — говорит школьник.

Полноразмерный макет компрессорной установки изобретённого двигателя. Фото © Личный архив Макара Климова

По расчётам Макара, за счёт повторного использования выхлопных газов КПД у этого двигателя получается примерно 95%. Специально для "диванных критиков" школьник уточняет, что некая доля этого КПД, конечно, будет теряться из-за каких-то несовершенств в топливной системе в целом, но САМ ДВИГАТЕЛЬ даёт 95%.

Вы только вдумайтесь: современные двигатели внутреннего сгорания имеют КПД 45% максимум Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

А самое поразительное в этом двигателе — что он может работать на абсолютно любом топливе благодаря регулированию степени сжатия воздуха. Дело в том, что для разных типов горючего нужна своя, особая степень сжатия и именно поэтому существующие двигатели вовсе не универсальные, они приспособлены к какому-то определённому топливу.

У нас датчики на валу определяют тип поступающего топлива, точнее, нужную для него степень сжатия воздуха. А ротор имеет огромный потенциал энергии, он может сжать всё что угодно Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

То, что в итоге будет выходить из выхлопной трубы этого двигателя, станет ощущаться как лёгкое прохладное дыхание, добавляет старшеклассник. Он подчёркивает, что мотор не вибрирует и ему не нужна сложная система крепления.

Плюс отсутствует турбина. Она нужна для нагнетания воздуха в двигатели. А здесь ничего не будет нагнетаться, никаких лишних шумов. То есть это Tesla, которая будет ехать круче, чем Tesla. Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

Подмосковный Илон Маск, надо сказать, вообще скептически относится к электромобилям. Он считает, что они вовсе не так экологичны, как это заявляется.

— Маск создаёт электрокары, но при этом он не создаёт заводы по переработке аккумуляторов. В настоящее время нет ни одного завода по переработке аккумуляторов. А пол у Tesla — это огромный пауэрбанк в тысячу обычных пауэрбанков, состоящих из маленьких литий-ионных батарей. Представьте, что каждая из них отравляет всё вокруг в радиусе 10 метров и будет гнить десятки тысяч лет, — сетует Макар.

Российский десятиклассник даже предложил главе Tesla и SpaceX поспорить на извечную тему: "Как тебе такое, Илон Маск?" Какого ответа ожидает от него Макар?

Это круто, я хочу это финансировать. Всё равно патент будет принадлежать нашей стране. Если он поможет с производством и проявит себя так, как он себя заявляет, как крутой чувак, который помогает всем, лишь бы была наука и прогресс, тогда, безусловно, я готов был бы принять такое предложение. Пусть только билеты оплатит Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

Макар скромно уверяет, что он самый обычный школьник и в своём физико-математическом классе "далеко не лучший" ученик.

Все, наверное, думают, что надо быть гением, чтобы создать двигатель, — нет. Дело не в гениальности. При создании чего-либо нового нужен полёт мысли или что-то в этом роде. А физика нужна, чтобы согласовать этот полёт мысли и законы природы Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

И всё-таки интересно, сколько же ещё в наших российских школах может быть таких людей, как Илон Маск, Сергей Королёв, Иван Кулибин? Где они все?

Все готовятся к ЕГЭ, к поступлению и всё такое, и очень многие боятся заводить хобби, чтобы не рисковать ЕГЭ. Я считаю ЕГЭ лотереей, и он подводит нас к определённой системе, все должны быть в системе. И откуда тогда здесь взяться индивидуальности? Макар Климов Ученик 11-го класса, изобретатель уникального двигателя

Какие перспективы у изобретения Макара? Настоящая находка для российского автопрома Скорее всего, найдёт применение за границей У этого двигателя нет будущего

Авторы Адель Романенкова